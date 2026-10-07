Hallan en Palma un túnel de unos 50 metros bajo las casas del clan de ‘El Pablo’, al estilo de ‘El Chapo’ Guzmán

La macrooperación desplegada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera contra el conocido clan de ‘El Pablo’ ha dejado al descubierto una infraestructura insólita en la barriada palmesana de La Soledad: un túnel subterráneo de entre 50 y 75 metros que discurriría bajo varias viviendas y que, según las primeras pesquisas, podría haber sido concebido como una vía de escape.

El hallazgo se produjo durante los registros realizados en el marco de una operación que se ha saldado, por el momento, con 15 detenidos y 14 registros domiciliarios. Entre los arrestados se encuentra Pablo Campos Maya, conocido como ‘El Pablo’, además de su mujer, su hija y su yerno.

La existencia de esta infraestructura añade un nuevo elemento a una investigación que mantiene el foco sobre las presuntas actividades del clan en Palma. Por sus características, el túnel recuerda a las vías subterráneas utilizadas en ocasiones por organizaciones criminales para facilitar movimientos o posibles huidas, una imagen que evoca los túneles empleados por el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Los investigadores se encontraron con una infraestructura de considerables dimensiones. Según las primeras estimaciones, el túnel tendría entre 50 y 75 metros de longitud y se extendería bajo varias propiedades de la zona.

El acceso al interior, sin embargo, no está resultando sencillo. La infraestructura presenta una importante acumulación de agua, circunstancia que dificulta la inspección y obliga a extremar las medidas de seguridad durante los trabajos.

Técnicos del Ayuntamiento de Palma y especialistas policiales trabajan sobre el terreno para determinar con precisión la longitud del túnel, las viviendas que podría conectar, su estado de construcción y el uso para el que estaba siendo ejecutado.

Una de las principales incógnitas que deberá resolver ahora la investigación es si la infraestructura estaba realmente destinada a convertirse en una ruta de huida en caso de una intervención policial y hasta dónde estaba previsto prolongarla. Las condiciones del lugar hacen que los trabajos de inspección puedan prolongarse durante varios días.

Dentro del amplio dispositivo policial también se encuentra el registro del inmueble conocido en la zona como el ‘palacete del Pablo’, situado en la calle Teix de Palma. Se trata de una vivienda de grandes dimensiones que ha despertado la atención de los investigadores por sus características y por el contraste que presenta con parte del entorno de La Soledad.

En el interior del inmueble destaca, entre otras instalaciones, una piscina, además de otros elementos propios de una vivienda de considerable tamaño. El registro forma parte de la operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en el marco de una investigación que mantiene abiertas distintas líneas sobre las presuntas actividades desarrolladas por los miembros del clan.

La operación continúa abierta y los investigadores analizan ahora tanto la documentación y los efectos intervenidos durante los registros como las infraestructuras descubiertas en las distintas propiedades. No se descartan nuevas actuaciones policiales a medida que avance el análisis de todo el material obtenido durante el dispositivo.

El descubrimiento del túnel se convierte así en uno de los elementos más llamativos de una operación que ha puesto el foco sobre el conocido clan de ‘El Pablo’ y que ha permitido localizar una infraestructura subterránea de grandes dimensiones bajo varias viviendas de La Soledad.

Por ahora, los investigadores deberán determinar cuál era exactamente su finalidad, quién participó en su construcción y hasta dónde estaba previsto que llegara. Hay quienes apuntan que esta operación contra la línea de flotación económica e inmobiliaria del narco podría suponer la ‘muerte’ del ‘Rey de la droga’ de La Soledad.