Golpe al narcotráfico en Palma: detenido el histórico narco ‘El Pablo’, su mujer, su hijo pequeño y la nuera

Gigantesco despliegue policial contra el tráfico de drogas en Mallorca. Más de 200 agentes de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han irrumpido de forma conjunta en el municipio de Marratxí y el barrio palmesano de La Soledad, reducto del clan del conocido narcotraficante Francisco Campos Maya, conocido como El Pablo.

El dispositivo ha asestado un duro golpe al corazón de la organización con un saldo provisional de 12 personas detenidas, entre las que se encuentran el propio Pablo, su hijo pequeño, su mujer y la nuera. Las actuaciones han incluido también un total de 14 registros en viviendas repartidas a lo largo de 5 calles diferentes, todas ellas interconectadas entre sí.

La envergadura del operativo ha exigido una movilización multidisciplinar por tierra y aire. Por parte de la Policía Nacional, la Brigada de Policía Judicial de Baleares ha desplegado sobre el terreno a medio centenar de agentes de la Unidad de Intervención Policial desplazados desde Valencia, apoyados por especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, la unidad de Guías Caninos y Medios Aéreos.

De forma coordinada, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha desplegado a sus unidades de élite del Grupo de Respuesta e Intervención Inmediata provenientes de Madrid y Barcelona, junto a agentes de la Unidad Regional Aeronaval responsables del blindaje perimetral, personal de la jefatura balear y expertos en medios técnicos de última generación.

En el ámbito local, la Policía Local y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma colaboran activamente en la regulación del tráfico y en la inspección técnica de los inmuebles investigados.

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