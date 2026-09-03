Caen dos búnkeres de la droga en Palma: cañones de agua, puertas blindadas y vigilancia con cámaras las 24 horas del día

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por traficar con drogas a través de dos puntos de venta muy activos en el barrio de La Soledad. Las investigaciones, lideradas por el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO, confirmaron que ambos inmuebles atendían a los consumidores las 24 horas del día.

Durante la investigación, los agentes comprobaron el constante trasiego de clientes y las estrictas medidas de seguridad implantadas en los locales. Las únicas entradas a los dos inmuebles contaban con puertas totalmente blindadas y equipadas con varios pestillos reforzados de hierro.

Por ello, la fase operativa llevada a cabo el pasado miércoles 2 de septiembre requirió la intervención de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), cuyos miembros lograron franquear los accesos con gran rapidez a pesar de las dificultades.

Al acceder a una de las viviendas, los agentes sorprendieron a un varón en el baño intentando deshacerse de presuntas sustancias estupefacientes por una tubería. Presuntamente, el hombre también había procedido a quemar dinero en efectivo y un cuaderno con anotaciones.

Los investigadores corroboraron que dicho sistema de desagüe era una instalación creada adrede y conectada a un aljibe con muchos litros de agua, accionable mediante una llave para destruir la droga de forma inmediata.

Además, en el mismo inmueble se constató la presencia de hasta dos cámaras conectadas a dos pantallas desde las que se visionaba y vigilaba la vía pública para detectar en cualquier momento la presencia y llegada de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, durante el registro inspeccionado en las instalaciones, los agentes de la Policía Nacional procedieron a localizar marihuana, hachís, dinero, básculas y diversos útiles empleados para el pesaje y la posterior distribución de sustancias estupefacientes, motivo por el cual ambos varones fueron arrestados por un delito de tráfico de drogas.