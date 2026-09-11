Los alquileres de siempre tienen los días contados: ahora se venden casas chinas prefabricadas hechas de acero con 6 habitaciones y cuestan menos de 15.000 euros

La subida exponencial y absurda del precio de los alquileres y compra de viviendas, el crecimiento de los costes de construcción tradicional y el aumento de la necesidad de encontrar soluciones habitacionales más transigentes han derivado en una nueva tendencia que va ganando terreno en España: las casas prefabricadas.

Pese a la mala reputación que tenían antaño por imposibilidad de personalizarse o las dudas generadas sobre la calidad y durabilidad de sus materiales, gracias a la actualización de los recursos y la tecnología, esa percepción ha cambiado. Entre sus ventajas se encuentran la rapidez de montaje, su eficiencia energética y, por encima de todo, su bajo coste comparado con las casas tradicionales.

Amazon ofrece una alternativa a un precio asequible

La gigante multinacional estadounidense ofrece una opción muy económica que se ha viralizado en España. Se trata de una casa prefabricada modular plegable de dos plantas con un precio cercano a 12.000 euros. Este modelo no es solo una solución habitacional con un costo competitivo, sino una alternativa muy interesante para quienes buscan huir de las grandes ciudades, una segunda residencia o un alojamiento rural.

El fabricante, de origen chino, resume este tipo de inmueble como «vivienda familiar, alojamiento turístico o casa de campo». Como podemos observar, hablamos de una casa «todoterreno» apta para todos los públicos.

Medidas, diseño y materiales de la casa prefabricada

Este tipo de vivienda modular plegable cuenta con uno de los rasgos más atractivos del mercado: su sistema de despliegue compactado. La estructura se transporta plegada en su totalidad, lo que reduce los inconvenientes logísticos durante el trayecto. Una vez llegado al destino, el módulo se despliega hasta conseguir su posición natural en un proceso de montaje diseñado para no exigir conocimientos técnicos ni maquinaria especializada.

Las principales características que presenta son un diseño de dos plantas con un diseño personalizable, con una instalación de hasta seis dormitorios, un sistema que facilita su transporte, instalación y la personalización según los criterios del comprador y una estructura de acero tratado para evitar el deterioro y prolongar su vida útil. El punto fuerte de este tipo de inmueble es la posibilidad de desmontaje para trasladarlo en caso de querer cambiar de ubicación.

Cómo se instala y cuáles son sus componentes

Una de las principales ventajas de la vivienda portátil es que viene con todas las herramientas necesarias para el montaje, incluidos los paneles tipo sándwich que recubren el techo y la fachada. Además, la estructura interior puede configurarse a gusto personal, distribuyendo las distintas habitaciones como se precise.

Como es lógico, teniendo en cuenta su bajo coste, los utensilios de cocina y los elementos del baño no están incluidos en el precio ni en el pack, por lo que es aconsejable leer con detenimiento el equipamiento incluido antes de comprar el producto. El propio fabricante asegura que la casa «se adapta fácilmente a tus necesidades», lo que la convierte en una opción a considerar tanto para uso personal como comercial.

Una solución económica y lista para instalar

Las casas prefabricadas están empezando a desbancar del trono a las tradicionales debido a su irrisorio coste frente a los desorbitados precios del mercado inmobiliario. Se trata de una unidad alejada de la ostentosidad, pero que «entra dentro de la categoría de casas prefabricadas baratas», según su ficha de producto.

Si bien esta solución no es la respuesta deseada a priori para muchos, y aún genera muchas dudas y rechazo para la mayoría, lo cierto es que representa una gran oportunidad para aquellos que demandan una vivienda accesible, fácil de montar y sujeta a cambios sin que den problemas en el proceso.