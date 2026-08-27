La casa prefabricada que parece de diseño pero es de Amazon: con dormitorio, cocina y baño por menos de 7.000 euros

El encarecimiento de la vivienda es una de las mayores preocupaciones en España al alcanzar su precio máximos históricos en 2026. Cada vez es más frecuente que las personas que busquen tener una vivienda en propiedad, sientan que los precios son inaccesibles en las grandes ciudades y busquen otras alternativas en zonas rurales donde la vivienda es más económica y asequible.

Por eso, Amazon ha lanzado la casa prefabricada unifamiliar perfecta con un dormitorio, cocina y un baño por sólo 6.999 euros. Es una buena alternativa para quienes estén buscando una residencia a buen precio e instalarla en una finca en la montaña o en la playa sin tener que pagar un pastizal.

Qué características tiene esta casa de Amazon

La vivienda contenedor es un producto personalizable y el importe definitivo depende del tamaño, diseño, acabados y accesorios elegidos, adaptándose a las distintas necesidades. El fabricante ofrece versiones con superficies aproximadas de 37, 56 y 74 metros cuadrados, correspondientes a distintas configuraciones de 20, 30 y 40 pies.

El comprador puede elegir diferentes colores y acabados tanto para el exterior como para el interior, lo que permite alejar el resultado final de la imagen industrial tradicionalmente asociada a las casas prefabricadas.

Entre los accesorios opcionales figura una cocina equipada con armarios y fregadero, además de un cuarto de baño que puede incorporar inodoro, lavabo, espejo y ducha. También es posible solicitar mobiliario, electrodomésticos, terraza, un tejado adicional y diferentes materiales decorativos.

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¿De qué materiales está hecha esta casa contenedor?

La estructura principal está realizada en acero galvanizado en caliente, con elementos de 2,5 milímetros y refuerzos de 4 milímetros en las esquinas.

Para las paredes se utilizan paneles sándwich de 75 milímetros, disponibles con EPS o lana de roca. El fabricante también contempla la posibilidad de solicitar paneles de poliuretano personalizados.

El suelo combina un tablero de óxido de magnesio de 18 milímetros con tablero laminado de 15 milímetros y una capa de PVC de 2 milímetros. También incorpora aislamiento y una placa inferior de acero galvanizado.

El fabricante también anuncia un diseño impermeable y resistente a la oxidación gracias al empleo de acero galvanizado en caliente. Entre las prestaciones aparecen una clasificación de resistencia al fuego de grado A, resistencia al viento de grado 10 y resistencia sísmica también de grado 10.