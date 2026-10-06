Sólo necesitarás medio metro cuadrado para tener un gimnasio en casa: el nuevo producto de Decathlon incluye pesas, kettlebell y una app de entrenamiento

Decathlon amplía su oferta de equipamiento deportivo con el nuevo Smart Bench, un banco de musculación diseñado para realizar un entrenamiento completo en casa sin necesidad de reservar una habitación exclusivamente para hacer ejercicio. Una de sus principales ventajas es que el propio banco permite guardar todo el material en su estructura y ocupa menos de medio metro cuadrado cuando está recogido.

El nuevo Decathlon Smart Bench cuenta con un respaldo regulable que permite elegir distintas posiciones, desde completamente horizontal hasta una inclinación de 80 grados. Gracias a esta posibilidad, el mismo banco se puede utilizarspara trabajar diferentes grupos musculares y realizar ejercicios de fuerza, empuje, tracción y abdominales.

Smart Bench de Decathlon

El Smart Bench funciona como una solución integral para el entrenamiento de fuerza. El banco tiene un respaldo regulable en distintas posiciones, desde completamente horizontal hasta una inclinación de 80 grados. Además, la propia estructura dispone de compartimentos diseñados para guardar todo el equipamiento una vez finalizado el entrenamiento. Entre los accesorios incluidos se encuentran dos mancuernas ajustables de selección rápida, con cargas de entre 3 y 32 kilos, una kettlebell o pesa rusa regulable de 12 a 24 kilos, y una esterilla antideslizante.

«Este banco de musculación está pensado para toda la familia. Permite que cada uno entrene a su propio ritmo y según sus objetivos.Gracias a su asa patentada y sus ruedas, podrás desplazarlo fácilmente.

Varía tus entrenamientos full body hasta el infinito: su respaldo ajustable y las diferentes cargas incluidas te permiten realizar una amplia variedad de ejercicios. Ya sean principiantes o expertos, todos los miembros de la familia podrán progresar a su propio ritmo ajustando la intensidad», detalla Decathlon.

Ejercicios

Las mancuernas permiten trabajar todo el cuerpo mediante ejercicios como el press de banca tumbado e inclinado para el pecho, el remo para la espalda, los curls para los bíceps y las extensiones para los tríceps. El respaldo puede ajustarse en distintos ángulos para adaptar cada ejercicio.

La pesa rusa permite realizar movimientos como balanceos y arrancadas, orientados a mejorar el trabajo cardiovascular y la fuerza explosiva. También pueden incorporarse sentadillas y peso muerto con mancuernas para trabajar y fortalecer el tren inferior. La esterilla integrada resulta adecuada para realizar ejercicios abdominales, planchas y diferentes estiramientos.

Características

Uno de los aspectos que más destaca del Smart Bench es su reducido tamaño. Cuando está cerrado, sus dimensiones son de 119 cm de largo, 38 cm de ancho y 47 cm de alto. En total, necesita alrededor de 0,45 m² de superficie. Su diseño combina una estructura de acero con elementos de madera y acabados en negro. Cada accesorio cuenta con un compartimento específico y queda guardado dentro del propio conjunto al finalizar el entrenamiento.

También dispone de ruedas y un asa para facilitar su traslado por casa, aunque hay que tener en cuenta el peso del equipo y dejar suficiente espacio libre a su alrededor para poder realizar los ejercicios con comodidad. Una de las principales características del Smart Bench es su conexión con Freeletics y sus planes de entrenamiento personalizados. Decathlon ha alcanzado un acuerdo con esta plataforma de entrenamiento digital para ofrecer 12 meses de suscripción gratuita al adquirir el banco.

A través de la aplicación, los usuarios pueden organizar sesiones adaptadas tanto al equipamiento disponible como a su nivel de preparación física.

Ventajas

Este sistema permite transformar cualquier espacio del hogar en una sala de fitness para toda la familia, gracias a su diseño compacto y pensado para aprovechar el espacio disponible. Su polivalencia permite realizar una gran variedad de ejercicios, ya que integra mancuernas, pesa rusa, esterilla, anclajes y espacios de almacenaje.

Además, ofrece una gran resistencia, con una capacidad total de hasta 300 kg, incluyendo hasta 100 kg de peso del usuario y 200 kg de carga. Todo ello facilita la realización de entrenamientos adaptados a diferentes niveles y objetivos, mientras que el acompañamiento de Freeletics permite progresar de forma gradual y seguir diferentes rutinas de entrenamiento.

Precio y disponibilidad

El nuevo banco de musculación compacto de Decathlon figura en la tienda online española con un precio de 1.299,99 euros. Según la información disponible en la ficha del producto, su llegada está prevista para el 29 de noviembre. El fabricante también ofrece una garantía de cinco años para este equipamiento deportivo. Incluye:

1 banco listo para usar (no requiere montaje) con respaldo ajustable para variar tus ejercicios.

1 esterilla de fitness integrada para mayor comodidad.

2 mancuernas ajustables de 3 a 32 kg.

1 pesa rusa ajustable de 12 a 24 kg con 6 discos adicionales de 2 kg incluidos.

Este pack de musculación ofrece una solución completa para realizar diferentes tipos de entrenamiento en casa sin necesidad de disponer de una sala de grandes dimensiones. Su diseño compacto permite aprovechar mejor el espacio, mientras que la combinación de banco, mancuernas ajustables, pesa rusa y esterilla facilita el trabajo de los principales grupos musculares. En definitiva, se trata de una gran alternativa para quienes buscan disponer de un espacio de entrenamiento doméstico completo, funcional y preparado para progresar según diferentes objetivos y niveles.