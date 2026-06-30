Decathlon España acelera: factura 2.342 millones en ventas brutas y eleva un 17,3% su beneficio

Decathlon ha consolidado su liderazgo en el mercado español al cerrar el ejercicio 2025 con un fuerte impulso en su negocio. La compañía alcanzó un volumen de ventas brutas (GMV) de 2.342 millones de euros, lo que supone un destacado incremento del 8,1% respecto al año anterior.

Como resultado de la mejora de la rentabilidad, la compañía registró un EBITDA de 148 millones de euros, marcando un crecimiento del 29,56%. En paralelo, la cifra de negocio neta ascendió a 1.990 millones de euros (+7,19 %), mientras que el beneficio neto experimentó un impulso del 17,37%, situándose en los 84 millones de euros. Gracias a ello, la filial española refuerza su posición como un país clave y altamente estratégico, situándose como el segundo mercado del Grupo y aportando ya el 11,2% de las ventas netas a nivel global, lo que supone un crecimiento de 0,3 puntos respecto al año 2024.

En lo que respecta a contribuciones tributarias, en concepto de impuesto de sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social, la compañía abonó más de 121,7 millones de euros.

En 2025 una inversión estratégica de 40 millones de euros

Para acompañar y sostener este ritmo de crecimiento, Decathlon ha ejecutado en 2025 una inversión estratégica de 40 millones de euros. Este esfuerzo financiero, que da continuidad a los planes iniciados en 2024, se ha destinado a tres pilares fundamentales: la modernización de su parque de tiendas, la implantación de la nueva identidad de marca y la incorporación de mejoras tecnológicas para los clientes.

En este último ejercicio, 2025, Decathlon ha mantenido una firme apuesta por la optimización de su red comercial, cerrando el año con 176 tiendas operativas en España, tras inaugurar cinco nuevos establecimientos (Adeje, Valencia, Madrid, Murcia y Palma de Mallorca), la esperada reapertura de su establecimiento en Alfafar y un proyecto de ampliación en Granada. Como reflejo del éxito de esta estrategia, las ventas en tienda han registrado un crecimiento del 8,60%.

Además, la compañía ha reducido el precio de más de 1.000 productos de su oferta permanente, con una bajada de precios cercana al 1%, reforzando así su compromiso con la accesibilidad del deporte.

Las ventas online de Decathlon

En el entorno digital, las ventas online continúan demostrando su relevancia, aportando el 15,1% de las ventas totales de la empresa. Dentro de este ecosistema, destaca especialmente el comportamiento del canal Marketplace, que ha experimentado un crecimiento interanual del 45%.

Mientras que el compromiso de Decathlon con la sostenibilidad y los nuevos modelos de consumo se refleja también en sus resultados. Las ventas circulares ya representan el 3% del de la facturación total, tras un crecimiento de un 25 %, consolidándose como una estrategia cada vez más relevante del negocio.

Los equipos y su desarrollo siguen siendo el núcleo principal de la estrategia de Decathlon. Durante el pasado ejercicio, la compañía contó con una plantilla de 11.298 colaboradores, entre los cuales se distribuyeron más de 50 millones de euros en concepto de primas, bonus, reparto de beneficios y formaciones.

«En Decathlon tenemos la convicción de que el deporte es un motor fundamental para construir una sociedad mejor y más saludable. Gracias al compromiso de nuestros equipos, en 2025, hemos acelerado nuestra transformación mediante el despliegue de la nueva identidad de marca y la modernización de la experiencia en nuestras tiendas. Además, hemos ampliado nuestra oferta deportiva llegando a todos los niveles de práctica, consolidando nuestro compromiso con la accesibilidad y dando un impulso decisivo a la circularidad. Sobre esta base, los primeros meses de 2026 mantienen una evolución positiva que nos permite mirar al futuro con confianza y enfocados siempre en la satisfacción de nuestros clientes», ha señalado Borja Sánchez, CEO de Decathlon España.