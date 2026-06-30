Lydia Bosch atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La actriz visitó ayer el programa de Sonsoles Ónega para hablar de su trayectoria, sus miedos, la presión que ha sentido durante años en su profesión y la felicidad que vive ahora con la próxima llegada de su primer nieto.

A sus 61 años, la intérprete reconoce que se encuentra en una etapa de mayor calma y aceptación personal. «Estoy en un momento de vida en el que me siento muy bien, porque me he relajado», confesó durante la entrevista. Para Lydia, la interpretación sigue siendo una de las grandes pasiones de su vida: «Esta profesión es la más bonita del mundo, está llena de emociones, te da la oportunidad de imaginar, de soñar, es una prolongación de tu infancia».

Un momento vital muy dulce

Sin embargo, también ha reconocido la cara más exigente de su carrera. «Hay mucha competitividad y, sin querer, estás constantemente comparándote», explicó. Una comparación que, según ella misma admite, muchas veces ha jugado en su contra: «Siempre veo el vaso medio lleno, pero es cierto que siempre que me comparo salgo perdiendo, que supongo que es por el perfeccionismo».

La actriz también recordó los momentos de inseguridad que ha vivido al afrontar nuevos proyectos. «A veces he entrado a proyectos con miedo porque no quieres defraudar», aseguró, dejando claro que, pese a su amplia experiencia, los nervios y la responsabilidad siguen formando parte de su camino profesional.

Ahora, Lydia Bosch afronta la vida desde otra perspectiva. «Estoy en una edad en la que, si la vida es un reloj, yo estoy a menos veinte y quiero disfrutar. Yo ya sé quién soy», afirmó. La actriz ha decidido dejar atrás parte de esa presión y centrarse en vivir con más libertad: «Tengo que aceptar que a algunos les gustarás y a otros no, pero quiero disfrutar, me quiero quitar la presión».

La llegada de su primer nieto

Una felicidad que, según cuenta, la vida le está devolviendo con momentos inolvidables. Entre ellos, el embarazo de su hija mayor, Andrea, una noticia que emocionó profundamente a la actriz. «Verla feliz, este es el mayor premio que una persona puede tener hacia la gente que quiere», confesó entre lágrimas.

Como madre, Lydia Bosch no ocultó el orgullo que siente por sus tres hijos: «Tengo la suerte de tener los tres hijos más maravillosos del mundo». Sobre Andrea y Juan destacó que son «dos personas muy sensibles, muy cuidadosas», unas cualidades que, para ella, reflejan la educación y los valores que ha intentado transmitirles.

La llegada del bebé convertirá a Lydia en abuela por primera vez, una nueva faceta que espera con ilusión. «Me veo de abuela, me encantan los niños y un niño en una familia es lo mejor que puede haber», explicó. Además, celebró que su madre, que cumplirá 99 años en diciembre, podrá vivir también este momento: «Va a ser una bisabuela estupenda».

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Sobre si será una abuela consentidora, Lydia reconoce que probablemente disfrutará mucho de su nuevo papel, aunque quiere respetar siempre las decisiones de su hija. «Pues yo creo que sí, nunca he sido abuela, pero me veo disfrutando y respetando a Andrea. No voy a saltármela mucho, quiero hacer las cosas bien y eso será hacer las cosas como ella quiere», aseguró.

Una nueva etapa en la que Lydia Bosch combina la ilusión por convertirse en abuela con una filosofía de vida más tranquila: aceptarse, disfrutar del presente y valorar todo lo bueno que le está llegando.