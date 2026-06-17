Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch, acaba de anunciar una de las noticias más felices de su vida. A sus 34 años espera su primer bebé en común con Juan Fernández Castaño, guitarrista del grupo Marlon. Un embarazo que ha llegado este miércoles 17 de junio a los quioscos y del que ya se han pronunciado sus protagonistas —así también como numerosos rostros conocidos—.

Pese a la fama de su madre, Andrea siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada. Durante estos años ha tratado de estar alejada del foco mediático, aunque, como no podía ser de otra manera, esta noticia ha querido gritarla a los cuatro vientos y, además, lo ha hecho en sus redes sociales, donde actualmente acumula más de 70 mil seguidores.

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La reacción de su pareja y de su madre, Lydia Bosch

Horas después de que trascendiera la noticia a los medios, Andy Molina no ha dudado en aparecer en su perfil social para compartir la noticia más importante de su vida hasta la fecha: en tan solo seis meses se convertirá en mamá junto a Juanin, con el que lleva más de una década de relación.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de la actriz ha publicado un vídeo de lo más emotivo en el que ha destapado cómo le contó la noticia a su pareja. «Se dice que es el granito de una semilla que se llama chía. ¿Chía? ¿Qué tamaño tiene esto? Sí, esto. Tú crees que este tamaño. Esto mide 1,1 milímetros y es el tamaño de tu bebé», le dice Andy a Juanin, que no dudaba en romperse a llorar ante la noticia que, literalmente, cambiará sus vidas: «¿Qué me estás contando, Andrea? ¿Me estás contando, tío? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando?».

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Un vídeo que no ha tardado en hacerse viral y que ya acumula numerosas reacciones de rostros conocidos, como la de su madre. Lydia Bosch ha reaccionado con emoción al embarazo de su hija. La actriz compartió un cariñoso mensaje en redes sociales tras conocerse la feliz noticia, dedicándole unas palabras llenas de amor y orgullo: «Gracias, vidas mías (refiriéndose también a su yerno), por hacer que la mía también lo sea». Un comentario acompañado de varios corazones naranjas y emoticonos de celebración con los que dejó patente la ilusión que siente ante su próximo estreno como abuela.

La feliz noticia no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño por parte de famosos, que han querido felicitar tanto a Andy Molina como a Lydia Bosch por esta nueva etapa familiar. Paula Echevarría fue una de las más emocionadas al reaccionar al anuncio: «Lloré cuando me lo contaste, lloro viendo este vídeo… Te lo vuelvo a decir… qué suerte va a tener ese bebé», escribió visiblemente conmovida. También Anita Matamoros ha querido sumarse a las felicitaciones con unas palabras llenas de ternura: «Qué suerte ha tenido de caer ahí. Enhorabuena, chicos, vais a ser una familia increíble”. Elsa Anka, por su parte, celebró la noticia con entusiasmo y mucho cariño hacia la pareja: «¡Felicidades, cariño! Felicidades, pareja. Me hace muy feliz. Os quiero. Ja saps com t’estimo», reflejando la alegría compartida por el entorno más cercano de la familia ante la llegada del primer nieto de la actriz.