Paz Padilla se emociona en directo con una dura confesión sobre los incendios: «De la casa de mis vecinos ya no queda nada»

Al comienzo de su programa, Paz Padilla no ha podido contener la emoción. La presentadora ha querido alzar la voz ante los devastadores incendios que mantienen en vilo a distintos puntos de España, especialmente a Madrid y Ávila. Lo que comenzó como un mensaje de apoyo a los miles de afectados terminó convirtiéndose en una confesión muy personal. Con la voz visiblemente entrecortada, la humorista reveló que, aunque su casa se ha salvado de las llamas, muchos de sus vecinos lo han perdido absolutamente todo.

Las imágenes de las últimas horas han conmocionado al país. Miles de personas han tenido que ser evacuadas, decenas de viviendas han quedado reducidas a cenizas y los equipos de emergencias continúan luchando sin descanso contra unos incendios que avanzan favorecidos por las altas temperaturas y el viento. Estos días, hemos visto que son muchas las caras conocidas que han utilizado sus redes sociales para mostrar su apoyo a los afectados, pero Paz Padilla ha preferido hacerlo compartiendo una experiencia que vive muy de cerca.

Ha sido en El show de Paz donde la presentadora ha querido detener el ritmo habitual del programa para enviar un mensaje de solidaridad. Allí explicó que tiene una vivienda en La Rinconada (Ávila), una de las zonas próximas a los incendios que han dejado imágenes tan impactantes como las de varios caballos refugiándose en el río para escapar de las llamas. Fue entonces cuando realizó una confesión que terminó emocionándola.

«Por suerte, a mi casa no le ha pasado nada», explicó intentando contener las lágrimas. Sin embargo, apenas unos segundos después llegó la frase que reflejó la verdadera dimensión de la tragedia: «Eso sí, de las de mis vecinos ya no queda nada». Unas palabras pronunciadas con enorme tristeza que ponen rostro al drama que están viviendo decenas de familias que, en apenas unas horas, han visto desaparecer el esfuerzo de toda una vida.

La gaditana quiso ir un paso más allá y aprovechó su intervención para reclamar una mayor concienciación sobre este tipo de catástrofes. Recordó que detrás de cada incendio hay historias personales, familias obligadas a abandonar sus hogares, animales rescatados a contrarreloj y vecinos que desconocen cuándo podrán regresar a sus casas. Un mensaje que lanzó desde la emoción, pero también desde la preocupación por una situación que, verano tras verano, vuelve a repetirse.