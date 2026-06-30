Las cabañuelas de Jorge Rey ponen fecha a los peores episodios de calor este verano

Jorge Rey pone fecha a los peores episodios de calor de este verano, las cabañuelas no tienen dudas de lo que nos estará esperando. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad y sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Tenemos por delante un verano que puede ser más largo de lo que habríamos imaginado. Teniendo en cuenta el momento en el que empezó y las altas temperaturas a las que se ha llegado.

Es momento de conocer en primera persona lo que puede pasar con las fechas exactas de uno de los peores fenómenos que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un joven que en su día fue capaz de predecir la llegada de Filomena, cuando nadie hubiera imaginado que teníamos por delante un episodio de este tipo. El frío intenso o el calor extremo son dos grandes enemigos contra los que deberemos luchar, de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Este tiempo que nos predicen las Cabañuelas no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Los peores episodios de calor este verano

El verano es el momento del año en el que hace calor es algo contra lo que no podemos luchar. Tenemos por delante una serie de novedades importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Estas altas temperaturas pueden convertirse en un problema para todos, sobre todo, si tenemos en consideración lo que estará llegando en breve. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada pequeño paso cuenta.

Estas cifras que pueden acabar siendo mucho más altas de lo esperado, se traducen en un momento del año en el que parece que no se detienen. Las altas temperaturas son peligrosas cuando se mantienen en el tiempo, en ese caso, no hay forma de escapar de ellas, día tras día nos enfrentamos a un termómetro para el que quizás no estamos del todo preparados. Las olas de calor estarán muy presentes para alejarnos de lo que sería habitual. En estos días en los que quizás todo puede cambiar en cualquier momento.

Los peores episodios de calor del verano ya tienen fecha

La fecha exacta en la que empezarán los episodios de calor extremo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días estaremos pendientes de una situación que realmente puede cambiarlo todo por completo. Este verano el riesgo de episodios de calor extremos es cada vez más intenso y puede ser clave que lo tengamos en mente.

Entre el día 11 y el 20 de este mes que empieza en breve, el vídeo viral de Jorge Rey nos indica que deberemos estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta en una serie de elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en unos días en los que todo puede ser posible.

De momento la AEMET tiene claro lo que nos estará esperando: «El anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en las Béticas, Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos poco nubosos en el resto. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el Cantábrico y en Galicia. En Canarias, seguirá presente la calima en altura. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y puntos del litoral mediterráneo, donde bajarán o se mantendrán sin cambios. Las mínimas subirán en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, bajarán en el alto Ebro y se mantendrán sin cambios en el resto. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias, las temperaturas subirán en el interior de las islas. Se superarán los 34-36 grados en el interior de Tenerife y de La Gomera, pudiendo llegar a 36-38 grados en el sureste de Gran Canaria, también 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas muy altas en el interior de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, también en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular, sobre todo, en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias y, a últimas horas, de cierzo en el Ebro, de tramontana en el Ampurdán y de levante en el Estrecho. El viento será en general flojo, variable en el interior, del norte en el Cantábrico y en régimen de brisas en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz. El cierzo en el valle del Ebro, el levante en el Estrecho y la tramontana en el Ampurdán serán moderados y podrán venir acompañados de rachas muy fuertes a últimas horas del día. En Canarias, el alisio, moderado, también vendrá con rachas muy fuertes».