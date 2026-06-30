Predominarán los cielos nubosos en toda la provincia el 30 de junio de 2026, con brumas y nieblas frecuentes, además de lluvias débiles y dispersas, especialmente en la mitad septentrional. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo, con intervalos moderados en Álava y el litoral de Guipúzcoa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con lluvias matinales y claros vespertinos

El tiempo en Bilbao se presenta con un cielo que aún se despereza, cubierto de nubes que promete un día fresco y despierto. La jornada de hoy trae consigo la certeza de precipitaciones, especialmente durante las horas matutinas, cuando el entorno puede tornarse pesado con un aire casi palpable debido a la alta humedad. La temperatura mínima rondará los 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25, aunque la sensación térmica podría superarla, llegando a esos cálidos niveles por la tarde.

A medida que avanza el día, el viento soplará de manera suave, con ráfagas que apenas alcanzarán los 10 km/h, contribuyendo a un ambiente que, si bien cargado, permitirá disfrutar de la luz del sol hasta bien entrada la noche, con la puesta programada para las 21:55. Ya por la tarde, parece que se abrirán algunos claros en el cielo, reduciendo considerablemente el riesgo de lluvia, dejando paso a mejores momentos para aquellos que decidan salir a disfrutar de la ciudad.

Nubes grises y lluvias persistentes en Baracaldo

Las nubes grises y un viento que sopla con fuerza marcan la jornada en Baracaldo, creando un ambiente de inquietud. La madrugada despierta con lluvias intensas que acompañan a los primeros rayos de sol, mientras la temperatura se mantiene en un fresco 18 grados. A medida que avanza el día, la percepción de humedad se eleva, alcanzando hasta un 95% y el cielo apenas dará tregua, cubierto por una densa capa nubosa.

Por la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 90%, mientras que por la tarde, el riesgo disminuye a un 20%. Con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 9 km/h, la sensación térmica podría caer hasta los 16 grados, haciendo que un abrigo ligero sea recomendable. Mejor llevar paraguas, ya que las lluvias serán insistentes en las primeras horas.

Guecho: ambiente húmedo con posibilidad de lluvia

La jornada en Guecho comienza con un ambiente húmedo y pesado, ya que la probabilidad de lluvia se sitúa en un elevado 95%. Al amanecer, el cielo está cubierto y aunque la temperatura mínima es de 17 grados, la sensación térmica puede descender hasta los 17 grados. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 19 grados y la probabilidad de lluvias hasta el mediodía es de un 75%, por lo que es recomendable llevar paraguas.

A medida que avance la tarde, el cielo se tornará más gris y las lluvias serán más escasas con un 15% de probabilidad. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más cálida. Con el sol saliendo a las 06:35 y poniéndose a las 21:56, tendremos unas largas horas de luz, aunque el viento de 15 km/h aportará frescura en momentos puntuales.

Santurce: ambiente templado con nubes dispersas

El tiempo se presenta mayormente templado, con algunas nubes dispersas y la posibilidad de ligeras lluvias en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 24 grados, acompañadas de vientos suaves que aportarán una sensación fresca durante el día.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de las actividades diarias, ideal para pasear por los alrededores o disfrutar de una agradable charla al aire libre. Con un poco de precaución ante posibles gotas, la jornada se puede aprovechar al máximo.

Cielos nublados con posibilidades de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una sensación de humedad en el ambiente que sugiere lluvia inminente, con temperaturas rondando los 18 grados. A medida que avance el día, las probabilidades de lluvia seguirán siendo elevadas, aunque por la tarde se espera cierta mejora, con termómetros alcanzando los 25 grados. Es recomendable llevar un paraguas y, por supuesto, alguna prenda liviana, ya que el viento soplará suavemente y la temperatura variará, ofreciendo momentos agradables entre las nubes.