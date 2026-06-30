Castilla y León: AEMET prevé un día poco nuboso con nubes en el norte y viento moderado

El tiempo en Castilla y León para hoy, 30 de junio de 2026, se presenta mayormente poco nuboso, aunque al principio y final del día podrán aparecer algunas nubes bajas en el extremo norte y nubes de evolución diurna en las zonas de montaña. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso, con máximas localmente moderadas, a excepción del cuadrante nororiental donde las mínimas descenderán ligeramente. El viento será variable, soplando de manera floja a moderada del norte o noreste en buena parte del territorio.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 30 de junio

Cielo despejado y cálido ambiente nocturno en León

El sol se desperezará en León al amanecer, regalándonos un cielo despejado y un ambiente perfecto para disfrutar de la jornada. La temperatura inicial rondará los 14 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca debido a la brisa suave que sopla del este a 5 km/h. Con una humedad mínima de 15%, el aire será ligero y agradable, perfecto para comenzar el día con energía.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta unos cálidos 33 grados, con el cielo manteniendo su tono sereno. El viento podría intensificarse en algunos momentos, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h, pero no será un inconveniente notable. A medida que el sol se despida en el horizonte a las 22:03, el ambiente seguirá siendo cálido, ideal para una noche tranquila sin previsiones de lluvia.

Zamora: cielo gris y lluvias intermitentes

Las nubes cubren un cielo gris que se cierne sobre Zamora, avisando de un día marcado por la inestabilidad. A primera hora, el viento comienza a soplar con fuerza desde el noreste, refrescando la mañana a 18 grados. Los avisos no son para menos: las condiciones pueden empeorar con la llegada de lluvias intermitentes, mientras la temperatura asciende hasta los 37 grados en la tarde.

A medida que avanza el día, la sensación térmica se tornará algo sofocante y la humedad alcanzará niveles del 80%. Con ráfagas de viento que superan los 30 km/h, lo mejor será llevar un paraguas bajo el brazo y una bufanda a mano. La tarde promete no ser para despreciar, así que es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y día soleado

La jornada amanece con un cielo prácticamente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, con una sensación térmica que podría sentirse un poco más fresca, alcanzando los 17 grados. La brisa, que soplará suavemente del este a 5 km/h, ayudará a que el ambiente sea agradable, aunque la humedad relativa se mantenga en un 15%.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzándose una temperatura máxima de 35 grados. El cielo seguirá mayormente despejado hasta caer la noche, donde las temperaturas descenderán a unos confortables 23 grados. Con una puesta de sol a las 21:58, Salamanca disfrutará de más de 15 horas de luz, permitiendo aprovechar al máximo el día.

Valladolid: cielo despejado y ambiente cálido

Las condiciones de tiempo en Valladolid se presentan estables, con un cielo mayormente despejado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 36 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y cómodo, ideal para disfrutar al aire libre. Aunque hay posibilidades de viento leve, no se esperan lluvias significativas.

Aprovechar el tiempo será un placer, perfecto para pasear por los parques o disfrutar de una buena terraza. La jornada invita a realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo y agradable, haciendo de hoy un día propicio para disfrutar de lo simple.

Cielos nublados y sol brillante en Burgos

En la mañana, Burgos despertará con cielos mayormente nublados, un ambiente fresco que invita a llevar una chaqueta ligera. La temperatura mínima será de 11 grados, pero la sensación térmica podría bajar un poco más. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga estable, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados por la tarde, ideal para disfrutar de un paseo al sol. No olvides llevar gafas de sol y protector solar, ya que el brillo solar nos acompañará durante el día.

Palencia: cielo despejado y sol fuerte

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 14°C, perfectas para disfrutar del aire matutino. A medida que avanza el día, el sol se asoma con fuerza y se espera que el termómetro alcance los 34°C en la tarde, impulsado por un viento suave que ofrecerá un alivio entre el calor.

Sin embargo, el cielo no permanecerá inalterable; hacia la tarde se anticipan algunas nubes, lo que podría traer consigo ligeros chaparrones. Se recomienda a los palentinos que planifiquen sus actividades al aire libre en la mañana, disfrutando del buen tiempo antes de que el día cambie.

Noche ideal para pasear en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondan los 19 grados, con una ligera brisa que se siente agradable. A medida que avanzamos hacia el mediodía, el tiempo será estable, alcanzando temperaturas máximas de 34 grados en la tarde.

Durante la noche, el panorama se mantendrá cómodo con temperaturas no inferiores a los 22 grados, por lo que es un buen momento para salir a dar un paseo. Recuerda llevar ropa ligera y disfrutar de un maravilloso atardecer abulense.

Segovia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y un ligero fresco, con temperaturas mínimas rondando los 18°C. A medida que avance la mañana, el termómetro alcanzará los 20°C y el viento del noreste, con una velocidad media de 15 km/h, aportará una brisa agradable.

Sin embargo, por la tarde, se prevé un aumento en la temperatura hasta los 34°C. Aunque no se anticipan precipitaciones, la humedad podría elevarse, así que recuerde mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

Agradable día soleado y caluroso en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer tranquilo, marcado por un cielo mayormente despejado que promete una mañana fresca con temperaturas en torno a los 13 grados. A medida que avanza el día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 31 grados, aunque la sensación térmica podría ser más elevada, alcanzando los 32 grados. La probabilidad de lluvia es muy baja durante la mañana, pero hay una ligera posibilidad de algunas gotas por la tarde-noche.

El viento, que sopla desde el noreste a unos 5 km/h con algunas ráfagas de hasta 9 km/h, añade frescura a la tarde que, aunque calurosa, se disfrutará con el sol bien alto hasta las 21:48, otorgando a Soria un día completo de luz. Con una humedad que variará entre el 30 y el 100%, el tiempo se presenta variable, aunque en general, será un día agradable para disfrutar al aire libre.