El resto de España no lo esperaba pero Jorge Rey lo adelanta: esta vez las tardes de la semana traen algo que no estaba en los planes

Esta vez las tardes de la semana traen algo que quizás nos haga hasta cambiar de planes, el resto de España no lo esperaban, pero Jorge Rey ya lo adelantó. El tiempo en nuestro país, puede alejarnos de todo lo que sería habitual en estos días, de tal forma que tendremos que estar esperando una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento.

Nos espera un mes de julio plagado de sorpresas y con más actividad de la que pensábamos poner en práctica. No sólo de cara a algunas situaciones que quizás hasta el momento no esperaríamos, sino también con la mirada puesta a un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha, nadie hubiera imaginado. Este verano tocará estar pendientes de la previsión del tiempo que nos puede evitar más de un disgusto. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que nadie hubiera imaginado este cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. Jorge Rey fue uno de los pocos que lo adelantó.

Estas tardes entre semana traen algo que no estaba en los planes

No estaba en nuestros planes estas tardes entre semana que realmente nos pueden alejar de lo que sería habitual en estos días. Tenemos que estar muy pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de esperar lo inesperado, con unos cambios que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de estar muy pendientes de esta situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

La AEMET no duda en lanzar las alertas necesarias en estos días en los que la movilidad se incrementa. Todo el mundo, debe estar pendientes de esta situación que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que puede convertirse en algo excepcional en estos días que tenemos por delante.

Lo peor del verano, lo vamos a ver en unas tardes en las que quizás nadie hubiera imaginado ver llegar un giro radical en el tiempo que podría alejarnos de lo que sería habitual en un verano en el que las altas temperaturas son las protagonistas indiscutibles.

Jorge Rey adelanta lo que el resto no esperaba

Los vídeos de Jorge Rey se convierten rápidamente en virales, no es casualidad, se atreve a decir lo que nadie espera. Lo hace con un conocimiento de la previsión del tiempo que traspasa su edad y nos sitúa ante un experto que parece que puede ver el tiempo desde otro punto de vista.

Fue el primero en hablar de unas tormentas que quizás nadie hubiera imaginado que llegarían a toda velocidad y lo ha hecho de tal forma que tendremos que empezar a preparar el paraguas. No serán casos aislados, esta temporada, vamos a tener más lluvias de las que esperaríamos.

Tal y como confirman los expertos de El Tiempo: «Se espera que el domingo sea el día con mayor intensidad en lo que a tormentas se refiere. Desde primera hora de la mañana, los chubascos estarán presentes en zonas del Cantábrico, y allí se mantendrán la mayor parte del día tras la llegada de un frente. Las tormentas comenzarán en torno al mediodía en regiones del centro peninsular e irán ganando terreno con el paso de las horas. Se espera que estas afecten principalmente a zonas del interior del cuadrante noreste».

Las zonas más afectadas por estas tormentas serán: «Aragón, Pirineos, el interior de Cataluña, el sistema Ibérico, parte de la cordillera Cantábrica, el este de Castilla-La Mancha y el sistema Bético se verán afectados por tormentas durante la tarde del domingo. Estas serán especialmente intensas en regiones de montaña como los Pirineos, el sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica».

La AEMET nos explica que: «El paso de una vaguada dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes por la tarde en Álava, Navarra, La Rioja, Soria, Aragón, el interior de Valencia, el norte de Murcia, Castilla-La Mancha y el extremo este de Andalucía. Las tormentas vendrán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo, puntualmente grande. En el Cantábrico, un flujo de viento marítimo dejará nubosidad baja y precipitaciones en general débiles. En el resto del territorio peninsular y Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. En Canarias, se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en el sistema Ibérico y su entorno, y ascenderán en la mitad suroeste y en los litorales mediterráneos. Se superarán los 34-36 grados en zonas bajas del interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares; en el valle del Guadalquivir podrían superarse los 38 grados. Las mínimas subirán en la mitad sur y en el arco mediterráneo, y bajarán en el Cantábrico, el sistema Ibérico y el alto Ebro. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. Subirán las temperaturas máximas en Canarias».