El serio aviso de Jorge Rey a España que deja a todos sin palabras: «Varios episodios de…»

Jorge Rey se desmarca del resto de meteorólogos y hace un serio aviso que deja a todos sin palabras, vamos a vivir este verano varios episodios de tormentas. Es hora de estar pendientes de un cambio en el tiempo que, sin duda alguna, nos interesa tener en cuenta. A las puertas de unas vacaciones de julio que para muchos son la manera de estar preparados para unos cambios que pueden complicar estos desplazamientos. El problema, puede complicarse por momentos y sin, duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Las lluvias de verano tienen unas características diferentes, empezando por unas cifras que van en aumento y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. La tierra más que seca, las temperaturas en aumento y ese chaparrón que sorprender a todos, con unas cantidades de agua, que por muy escasas que puedan parecer ya suponen un fuerte impacto en el territorio. Es hora de conocer lo que puede pasar con estas cifras que, sin duda alguna, nos sumergirán a lo peor de un verano que un experto como Jorge Rey se encarga de explicarnos paso a paso.

Deja a todos sin palabras este serio aviso

Cualquier episodio representa una anomalía que se repite en el tiempo hace que debamos estar pendientes de cada uno de los pasos que tenemos por delante. Nos hará estar considerando algunos pequeños cambios que, sin duda alguna, puede afectarnos en estas vacaciones.

El tiempo se convierte en protagonista y nos da una razón para tenerlo siempre en mente. Lo que antes era un hecho puntual, ahora se repite en un calendario que puede acabar siendo el que nos acabará dando unas cifras que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve.

Estamos muy pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Pero, sobre todo, de unos fenómenos que suponen un riesgo para todos los desplazamientos, en la época del año en la que salimos más de casa y lo hacemos acompañados de toda la familia o amigos.

Jorge Rey no duda en darnos un serio aviso, basado en su experiencia y predicciones que tal y como hemos visto en días pasados, no acostumbran a fallar. Da siempre en el clavo y nos dice lo que quizás no queremos oír, este verano las tormentas serán protagonistas.

Jorge Rey avisa de estos episodios de tormentas de verano

Nos guste o no, en verano, no sólo vamos a hablar de altas temperaturas, también existe la posibilidad de que aparezcan tormentas de forma inesperada. No es casualidad, es un fenómeno que se relaciona con este aumento de las temperaturas que puede acabar siendo el motor de estas tormentas.

Este experto Jorge Rey, no duda en lanzar una seria advertencia ante lo que puede pasar en breve. Un video viral en el que nos explica que la llegada de las tormentas de verano puede ser más frecuente de lo que pensábamos en estas próximas semanas.

De momento, la AEMET, parece que nos ha dado una previsión del tiempo en la que indica el calor extremo y algo más: «Este día se espera una situación de estabilidad en el suroeste de la Península y Baleares, mientras que en el nordeste, el paso de una vaguada dejará tormentas y precipitaciones que pueden ser fuertes o muy fuertes. Estas tormentas pueden extenderse también a sierras del sureste, prelitorales mediterráneos y sierras del sureste. En la vertiente cantábrica, un flujo de viento marítimo dejará nubosidad y precipitaciones, en general, débiles o moderadas. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Será por la tarde cuando se desarrollarán las tormentas que pueden dejar puntualmente chubascos y rachas muy fuertes, así como granizo grande ocasional. En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en el nordeste, excepto en el litoral, y ascenderán en la mitad suroeste, especialmente los litorales andaluces atlánticos. Las mínimas con ascensos leves en la mitad sur y sureste y un descenso en el Cantábrico, la Ibérica y el alto Ebro. Se superarán los 34-36 grados (puntualmente 36-38 grados) en zonas bajas del interior catalán, la meseta sur, el Guadalquivir (donde se pueden alcanzar 38-40 grados), Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular. Sin cambios significativos en los archipiélagos, excepto ascensos de las máximas en zonas altas de Canarias».

Las alertas por calor, serán el principal problema de estos días: «Temperaturas muy altas el sur y suroeste peninsular, así como en el archipiélago Balear y zonas del prelitoral catalán. Tormentas generalizadas en el nordeste desde Navarra, pasando por Aragón y este de la meseta sur e interiores de la comunidad valenciana, que podría extenderse hasta el noroeste de Murcia. Estas tormentas pueden ir acompañadas de rachas y chubascos muy fuertes y puntualmente de granizo grande».