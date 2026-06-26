Jorge Rey lanza una nueva advertencia meteorológica que podría cambiar el verano en España: lo peor aún no ha llegado

Lo peor aún no ha llegado, Jorge Rey lanza una nueva advertencia meteorológica que podría cambiar el verano. Es momento de tener en consideración algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Tendremos que empezar a tener algunos elementos que tendremos que empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno.

En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. Estos cambios que tenemos por delante llegarán para hacernos ver que este verano puede ser histórico. Tocará estar muy pendientes de estos detalles que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta a un experto en el tiempo que sabe bien lo que nos estará esperando.

Lo peor parece que aún no ha llegado este verano a España

El tiempo parece que se convierte en uno de los grandes protagonistas de estas jornadas, con la mirada puesta a un cambio que puede ser esencial y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar.

Un giro radical que hasta el momento desconocíamos que podríamos empezar a visualizar de tal forma que hasta la fecha pensábamos que viviríamos un verano de esos que no se olvidan, aunque pueden darnos algunos detalles inesperados. Las altas temperaturas de días pasados nos están dejando unas cifras que costarán de creer.

Estamos viviendo una de las jornadas más cálidas de los últimos tiempos. Con unas temperaturas muy por encima de lo que estaría siendo habitual en estas fechas. Por lo que, quizás tocará tener en mente algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Este verano tocará saber qué es lo que puede pasar en unas fechas en las que el tiempo se convierte en tendencia y puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando, siguiendo la previsión de Jorge Rey.

Podría cambiar el verano esta advertencia de Jorge Rey

El experto en el tiempo Jorge Rey no duda en darnos una importante advertencia que deberemos empezar a tener en consideración, este experto que puede darnos más de una sorpresa con su previsión del tiempo. Nos espera un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explica desde su último vídeo viral este joven que ha cambiado por completo la forma de entender la meteorología, la manera de estar pendientes de este cambio de tendencia que tenemos por delante puede ser esencial. Tocará estar muy pendientes de este verano de récord.

Los expertos de la AEMET están de acuerdo con él han dado esta previsión: «Este día se espera una situación en la que predomine la estabilidad, aunque el Cantábrico y Galicia podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, que en zonas del norte, alto Ebro e Ibéricas, irá con chubascos y tormentas aislados que, aún así, pueden ser puntualmente fuertes. No se descartan tampoco tormentas aisladas en general en el este de Castilla la Mancha y sierras del sureste. En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, más abundantes en La Palma, y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península salvo en el Cantábrico y los litorales del sur, donde descenderán. Las mínimas, ascenderán en general de forma ligera excepto en Andalucía y la meseta sur, donde los ascensos serán algo mayores y descenderán en el oeste de Galicia. Se superarán los 34-36 grados en el nordeste, pudiendo llegar a 36-38 en el valle del Ebro, también 34-36 grados en Andalucía, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular. También 36-38 grados en el valle del Guadalquivir. Sin cambios significativos en los archipiélagos».

De cara a este fin de semana la situación puede complicarse: «Temperaturas muy altas, por encima de 34-36 grados, en gran parte del sur y sureste, en el nordeste y Baleares, pudiendo alcanzarse los 37-38 grados de forma puntual. Tormentas puntuales en zonas del norte y este que pueden ser puntualmente fuertes. Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del norte en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental. En el Estrecho y Alborán soplará poniente, rolando a levante. En Canarias, alisio moderado».