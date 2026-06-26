Cielo poco nuboso o despejado y temperaturas que se mantendrán estables, con un ligero descenso en algunas áreas. El viento soplará flojo del sur y sureste, aumentando a moderado durante el mediodía. Un día tranquilo en toda la provincia que invita a disfrutar del aire libre. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se presenta despejado en este día de Zaragoza, donde la brisa suave se dejará sentir gracias a un viento que sopla del sureste a unos 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre unos agradables 22 grados por la mañana y una máxima que alcanzará los 38 por la tarde. Aunque no se esperan lluvias, el ambiente se verá influenciado por una humedad que puede llegar a ser un poco incómoda, especialmente hacia el mediodía.

Ya por la tarde, el sol se mantendrá como el protagonista indiscutible, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 21:41. La sensación térmica puede hacer que esos grados se sientan más intensos, llegando a rozar los 39. Disfrutemos de unas horas de luz que nos invitan a salir y disfrutar de un día espléndido, ideales para paseos al aire libre o para disfrutar de una buena conversación en alguna terraza.

Calatayud: nubes y ambiente inestable con viento

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire de inquietud, con nubes cargadas que amenazan con desbordarse en cualquier momento. La sensación de inestabilidad se palpa en la atmósfera, mientras el viento comienza a hacerse notar, resonando entre las calles con un soplo más enérgico de lo habitual.

A medida que avanza la jornada, el cielo se torna gris y la tarde promete ser agitada, con posibles lluvias y rachas de viento que alcanzarán hasta 60 km/h. La temperatura oscilará entre los 18°C de mínima y 36°C de máxima, creando una sensación térmica aún más intensa. Con tanta humedad, es recomendable llevar un paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Tarazona: cielos nublados y ambiente fresco

Las expectativas de tiempo apuntan a una jornada estable, con cielos mayormente nublados pero sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 36 grados y se podrán sentir suaves ráfagas de viento que añadirán un toque fresco al ambiente.

La tarde promete ser ideal para pasear o disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invitará a salir y aprovechar el día. Una oportunidad perfecta para compartir un rato agradable con amigos o simplemente relajarse en los espacios exteriores.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET