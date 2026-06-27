La AEMET no da crédito a lo que llega a España y pide que nos preparemos para lo peor: «Aún es pronto para…»

No dan crédito los expertos ante lo que llega a España y pide que nos preparemos para lo peor, el tiempo nos ha dado más de una sorpresa en lo que llevamos de verano. A nadie se le escapa que, aunque no hemos terminado el mes de junio ya hemos vivido un episodio de calor extremo más propio de la canícula del mes de julio. Esos días en los que inevitablemente las temperaturas no dejan de subir y nos hacen encerrarnos en casa.

Por precaución determinadas actividades al aire libre quedan totalmente prohibidas. Debemos cuidar de los más pequeños y de los mayores, dándoles la correspondiente hidratación, ante unas cifras en el termómetro que nos hacen temer lo peor. Estamos viviendo un verano que ya desde su inicio apunta maneras y nos hace estar en alerta. Estas temperaturas, en especial, durante las horas centrales del día son un riesgo, de la misma forma que suponen un peligro esas noches en los que el termómetro tampoco baja, impidiendo un correcto descanso. Los inconvenientes de un verano que se adelanta podrían no ser el único proceso que vamos a vivir en breve.

Pide que nos preparemos para lo peor

Lo peor de este verano, aún no ha llegado. Nos piden los expertos que tengamos en cuenta que esta estación del año trae consigo una serie de circunstancias que deberemos tener en consideración. Es importante estar preparados para una serie de cambios que llegarán en breve.

Empezando por estas semanas en las que el calor se puede instalar. Tal y como hemos visto en días anteriores. Cuando hablamos de ola de calor, son días en los que las temperaturas no descienden y se sitúan peligrosamente en una franja de tiempo que pone los pelos de punta.

Desde el inicio de unos días en los que las cifras ya pueden estar rozando los 30º, hasta estos peligrosos 40º o más a los que se puede llegar en las horas centrales del día. Cuando estas cifras eran una auténtica excepción, eran días puntuales, hoy en día podemos estar días o incluso semanas en verano, viviendo una situación extrema de este tipo.

Iniciamos un fin de semana en el que volveremos a estar pendientes de una previsión del tiempo que nos indica que vivimos un verano intenso que no está dispuesto a detenerse.

No da crédito la AEMET a lo que llega a España

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una poderosa advertencia, este verano es más importante que nunca estar pendiente de una previsión del tiempo que puede hacer incluso que cambiemos de planes. Lo peor no ha llegado, pero aún es pronto para hablar de este fenómeno.

Tal y como indican los expertos de El Tiempo, en breve podríamos estar ante una nueva ola de calor: «A lo largo del fin de semana las temperaturas irán ganando grados conforme avancen las altas presiones en altura desde el sur. Esto derrocará a la vaguada que ahora mismo afecta a parte de la Península Ibérica. Este aumento afectará principalmente a regiones de la mitad sur peninsular, donde el domingo podrían alcanzarse los 40 ºC de forma puntual en algunas localidades del valle del Guadalquivir. En el norte, por el contrario, las máximas irán descendiendo. Este descenso será especialmente acusado el domingo en regiones del País Vasco, Navarra y Burgos, donde podrán perderse más de 6 ºC».

Siguiendo con la misma explicación: «De cara al lunes volverán a alcanzarse los 35 ºC en buena parte del interior peninsular, superándose incluso en algunas regiones como la mitad sur o el valle del Ebro. En el valle del Guadalquivir podrán alcanzarse incluso los 40 ºC en zonas de Córdoba, Jaén y Sevilla. El martes continuarían ascendiendo las temperaturas conforme las altas presiones ganen terreno en altura. Esto volverá a dejar máximas en torno a los 40 ºC en localidades del valle del Guadalquivir, pero también en otras regiones de Extremadura, la meseta sur y el valle del Ebro».

Estas cifras suponen un aumento considerable que nos situaría en una situación que puede activar gran parte de las alertas por temperaturas extremas en algunas comunidades: «Se espera que las temperaturas máximas superen el percentil 95 en buena parte del país, lo que, en caso de mantenerse, podría marcar el inicio de la segunda ola de calor del año. Durante el resto de la semana los termómetros continuarán registrando valores anómalamente altos por el efecto de la dorsal, que se situaría de forma completa sobre la Península a partir del miércoles-jueves de la próxima semana». Un cambio de tendencia que vamos a ir viendo si se materializa, de momento, con unas temperaturas que no van a dejar de subir.