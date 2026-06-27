Hoy, 27 de junio de 2026, el cielo en toda la provincia se mostrará mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias y chubascos que podrían traer tormentas en algunas áreas por la tarde, especialmente en la franja oriental. Las temperaturas experimentarán descensos en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que en otros lugares podrían mantenerse estables o ligeramente subir. El viento soplará de forma variable, con intervalos más fuertes por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y posibles lluvias al anochecer

El cielo se desperezará lentamente en Bilbao, exhibiendo una mezcla de nubes que podría dar paso a algunos chaparrones discretos a medida que avance el día. Con una brisa suave de dirección noreste y una velocidad de 10 km/h, el ambiente se sentirá algo cargado, especialmente al notar que la humedad alcanzará porcentajes elevados. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados por la mañana y los 30 por la tarde y aunque el sol asome como un tímido invitado desde las 6:33, su calor se hará sentir al máximo a mediodía.

Ya por la tarde, las nubes se tornarán más densas, aumentando la posibilidad de lluvias moderadas hacia la noche. La sensación térmica podría llegar a ser algo más elevada, rondando los 33 grados, mientras que al caer la tarde la temperatura descenderá a unos agradables 21 grados. Con el sol ocultándose a las 21:55, las luces del atardecer nos brindarán un espectáculo acogedor, aunque el ambiente será propenso a momentos de inestabilidad y chubascos imprevistos.

Cielo gris con riesgo de lluvia en Baracaldo

La jornada en Baracaldo comienza con un cielo que se presenta gris y cargado de inestabilidad, augurando un tiempo revuelto. En las primeras horas, la temperatura mínima rondará los 20°C, ofreciendo momentos frescos antes de que el termómetro alcance su pico de 28°C. Sin embargo, las nubes oscurecen el horizonte y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 80%, lo que transforma el ambiente en un presagio de sorpresas hídricas.

A medida que avanza la tarde, el tiempo traerá consigo un contraste marcado. Las temperaturas se mantendrán cómodamente en torno a los 25°C, pero la posibilidad de lluvia aumentará a un 55%, mientras que el viento soplará con ráfagas de hasta 9 km/h, aportando un toque de agitación. Mejor llevar paraguas y estar preparado para un día que, aunque algo gris, no dejará de tener su encanto.

Guecho: ambiente variable con posibilidades de lluvia

El día amanece en Guecho con temperaturas suaves, rondando los 21 grados y una sensación térmica que puede alcanzar hasta 27. La mañana se presenta ligeramente nublada, con una probabilidad de lluvia del 20%, lo que sugiere que no es muy probable que veamos precipitaciones. Sin embargo, a medida que avanza la tarde, el cielo se tornará más gris y la probabilidad de lluvia aumentará al 44%, así que es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados, mientras que la humedad relativa puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Con el sol saliendo a las 06:33 y poniéndose a las 21:56, disfrutaremos de más de 15 horas de luz. El viento soplará del norte, con una velocidad media de 10 km/h y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h. La jornada promete ser variable, así que es bueno estar preparados para cambios en el tiempo a medida que el día avanza.

Santurce: cielo nublado y posibles lluvias

El tiempo presenta un escenario mayormente templado, con un cielo parcialmente nublado a lo largo del día. Se esperan algunas posibilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche, mientras que el viento soplará suavemente de dirección norte, añadiendo una brisa agradable a la jornada.

Un día como este es ideal para salir a disfrutar del entorno, ya sea dando un paseo por la playa o simplemente tomando un café al aire libre. La atmósfera invita a realizar actividades diarias con tranquilidad y a conectarse con el ritmo de la vida local.

Cielos nublados con riesgo de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo nublado y temperaturas suaves, que rondan los 20 grados. Apenas hay posibilidades de lluvia hasta el mediodía, lo que ofrece un ambiente relativamente tranquilo para comenzar el día. Sin embargo, conforme avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde y la noche, alcanzando los 65%. Será prudente llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica puede variar considerablemente.