Científicos descubren que el ´Bloqueo Omega´ es el fenómeno responsable de la subida de temperaturas en toda Europa

El Bloqueo Omega es el fenómeno responsable de la subida de temperaturas en toda Europa. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden convertirse en el verano más intenso de los últimos tiempos. Lo estamos viendo en gran parte de Europa y parece que lo vamos a seguir viendo en una España que en estas alturas del año ya lleva tiempo en una situación que quizás nadie pensaba que podría tener.

Los científicos han descubierto la causa de este problema que parece que va en aumento. Nos hemos acostumbrado a un tiempo que puede ir cambiando por momentos, a unas temperaturas que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Hay un detalle que puede convertirse en uno de los más destacados de los últimos tiempos, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Las altas temperaturas pueden acabar generando un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración, el fenómeno responsable de estas subidas de temperaturas tiene nombre propio.

Es el fenómeno responsable de la subida de temperaturas en toda Europa

Toda Europa se prepara para una subida de las temperaturas que puede convertirse en histórica. Tenemos que empezar a tener en estos días un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, de un giro radical que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Estas cifras que tenemos por delante pueden convertirse en un problema para muchos que ven ellas el inicio de uno de los peores veranos de los últimos tiempos. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede magnificarse.

Las altas temperaturas se convierten en un plus de buenas sensaciones en unas jornadas en las que cada detalle puede ser clave. La ciencia intenta dar una explicación clara y directa ante una serie de cambios que pueden afectarnos en un verano repleto de novedades.

Lo que nos espera es un aumento de las temperaturas en unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos dará una previsión del tiempo que deberemos cumplir. Llega un fenómeno responsable de la subida de temperaturas en toda Europa.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El bloqueo en Omega es un patrón de bloqueo atmosférico que ocurre en niveles altos de la atmósfera principalmente en la corriente en chorro. Este fenómeno se caracteriza por una zona de alta presión que queda atrapada entre dos zonas de baja presión. Como resultado se genera una circulación de aire que bloquea el desplazamiento normal de los sistemas meteorológicos. Este bloqueo puede persistir durante varios días o incluso semanas provocando impactos significativos en el tiempo como sequías olas de calor inundaciones o fuertes tormentas».

Siguiendo con la misma explicación: «El bloqueo en Omega presenta varias características distintivas que lo convierten en un fenómeno de gran interés para la meteorología. En su núcleo se encuentra una zona de alta presión, conocida como anticiclón, que domina el área central del bloqueo y genera estabilidad atmosférica. A ambos lados de esta región anticiclónica se sitúan áreas de baja presión, las cuales refuerzan el bloqueo y contribuyen a la formación del patrón característico. Este fenómeno se asocia con un marcado estancamiento atmosférico, ya que los sistemas meteorológicos no logran desplazarse con normalidad, lo que da lugar a periodos prolongados de estabilidad o inestabilidad, dependiendo de la región afectada. La duración del bloqueo en Omega puede extenderse desde varios días hasta semanas, afectando significativamente el tiempo y las actividades humanas. Esta persistencia genera condiciones extremas y prolongadas que pueden manifestarse en forma de sequías, olas de calor, lluvias intensas o tormentas, dependiendo de la ubicación del patrón».

Es algo poco común, pero en los últimos años ha estado muy presente provocando estos elementos negativos en el clima: «Sequías prolongadas. En las áreas dominadas por el anticiclón el clima suele ser seco y estable Esto puede resultar en falta de lluvias y periodos de sequía intensa que afectan a los ecosistemas y las actividades humanas. Olas de calor. El aire descendente en las zonas de alta presión contribuye a temperaturas más altas generando calor extremo y prolongado que puede ser peligroso para la salud de las personas y el medio ambiente. Lluvias torrenciales e inundaciones. En las áreas cercanas a las bajas presiones laterales las precipitaciones».