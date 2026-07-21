San Francisco de Asís sobre la felicidad: «Comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible»
Comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y llegará el momento en el que harás lo imposible, San Francisco de Asís no tiene dudas sobre la felicidad. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando cuando busquemos esa felicidad que puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de lo que han descubierto estos pensadores que pueden hacer realidad un cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera esperado.
Hay un pensador que nos sumerge en la búsqueda de una felicidad que puede tener varias caras y sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. Es hora de conocer lo que puede pasar con este concepto que a veces nos cuesta de encontrar. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. En especial, cuando estamos ante un aviso sobre una felicidad que puede costar de ver o de comprobar. San Francisco de Asís no tiene dudas de lo que debemos hacer para conseguir esa felicidad que puede parecer costosa.
Haciendo lo necesario, después posible y de repente lo imposible
Todo proceso debe tener una serie de pasos que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Con ciertas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que realmente quizás nos empecemos a cuestionar algunos detalles que serán esenciales.
Cuando tenemos por delante una situación que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Es hora de conocer un poco mejor lo que tenemos por delante y la manera de afrontarlo.
Empezando por hacer un plan o una trama del recorrido que queremos hacer. No podemos empezar a correr desde cero, en especial cuando lo que queremos es conseguir ese cambio que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Son tiempos de empezar desde 0, de reinventarse y de conseguir aquello que deseamos con el esfuerzo necesario posible. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para hacer realidad un destacado cambio que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado.
Sobre la felicidad Francisco de Asis tiene clara esta frase
Es momento de empezar a pensar en estos cambios que tenemos por delante y en todo lo que queremos hacer. En busca de una felicidad que un hombre que vivió hace cientos de años definió a la perfección y no ha cambiado tanto como nos imaginaríamos, sino todo lo contrario.
Te proponemos estas frases que pueden cambiarlo todo y te ayudarán a conocer en primera persona una serie de situaciones que llegan sin avisar. Un filósofo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.
- La naturaleza es el hogar de todas las criaturas de Dios, y debemos respetarlas y protegerlas.
- Los hombres pierden todas las cosas materiales que dejan en este mundo, pero llevan consigo la recompensa de su caridad y las limosnas que dan.
- Toda la oscuridad en el mundo no puede apagar la luz de una sola vela.
- Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio siembre yo amor; donde haya ofensa, perdón; donde hay duda, fe; donde hay desesperación, esperanza; donde haya tinieblas, luz; donde haya tristeza, alegría.
- Todo el bien que hagamos, hay que hacerlo por amor a Dios, y el mal que evitemos hay que evitarlo por amor de Dios.
- Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras.
- Sus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escuchan hoy en día.
- Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, ser comprendido, cuanto comprender, ser amado, cuanto amar.
- Si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios del amparo de la compasión y la misericordia, existirán hombres que tratarán a sus hermanos de la misma manera.
- Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo.
- El demonio se alegra, sobre todo, cuando logra arrebatar la alegría del corazón del servidor de Dios.
- Mi Señor gracias, por la hermana luna y las estrellas; en el cielo las has hecho, preciosas y bellas.
- Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones.
- Orar diariamente nos hace bondadosos.
- La tentación vencida es, en cierto modo, el anillo con el que el Señor predica.
- No es apropiado, cuando uno está al servicio de Dios, tener una cara triste o una mirada temible.