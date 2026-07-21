Tres días de tormentas y hasta 40 grados, la AEMET lanza un aviso naranja en la Comunidad Valenciana. Es hora de conocer qué puede pasar en este punto del país que se enfrenta claramente a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que será esencial. Estaremos muy pendientes de lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará estar viendo cómo llega una nueva ola de calor que nos situará en unas cifras que realmente pueden ser claves. Una novedad que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Este nuevo giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Este verano nos está dando una ola de calor tras de ella. Por lo que parece que no vamos a dejar salir una serie de elementos que puede acabar generando este tipo de detalles que pueden acabar siendo esenciales. Este tipo de procesos que podemos empezar a tener en los que realmente cada pequeño gesto será el que nos puede hacer incluso cambiar de planes, este calor es difícil de poner en práctica.

Tres días de tormentas y hasta 40 grados

Hasta 40 grados, lo que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que será el que mejor se adaptará a lo que tenemos por delante. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

En estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar esta novedad plena que hasta el momento nadie hubiera tenido en cuenta. Este verano está siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser clave que tengamos en consideración esta novedad que puede afectarnos en estos días en los que todo puede ser posible.

Los detalles de este tipo de elementos que tenemos por delante pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de poner en práctica estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos descubrir de forma inesperada.

Estas tormentas de verano pueden dar lugar a una novedad que quizás puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical puede acabar siendo una realidad. De la lluvia a las altas temperaturas lo que nos espera será un cambio destacado.

La AEMET activa el aviso naranja en la Comunidad Valenciana

El aviso naranja en la Comunidad Valenciana se activa por la AEMET, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos empezar a tener en cuenta. Una zona de España que normalmente disfruta de un tiempo relativamente estable puede enfrentarse a unos días en los que el calor y las tormentas se fusionan a toda velocidad.

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, de nubes medias y altas en la mitad sur y poco nuboso con polvo en suspensión en el resto por la mañana; por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el interior con baja probabilidad de tormentas aisladas acompañadas de precipitación débil y rachas de viento. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, salvo en las zonas más interiores de Valencia; valores significativamente elevados que pueden alcanzar 39-40 grados en el interior de Valencia y Alicante. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, excepto en el interior del norte de Valencia donde tenderá a suroeste; posibilidad de rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas en el interior». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en el interior de Valencia y Alicante. Posibilidad de rachas de viento muy fuertes asociadas a tormentas en el interior por la tarde».

Para el resto de España la situación no sería mucho mejor: «Este día dará inicio una ola de calor, con una situación estable en la mayor parte del país. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en la mitad sureste peninsular y Baleares; en Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos con alguna llovizna débil y dispersa. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución y se prevén chubascos y tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia y los Pirineos orientales, y no se descartan en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona. Podrían darse brumas matinales en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Se espera la presencia de calima en el sur y este de la Península y en Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán, salvo en el Ebro, el levante, Baleares y Canarias, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península excepto en las regiones del noroeste, los litorales y las montañas; es probable que se superen los 40 grados en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha. Las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en la sur; se esperan noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir las mínimas podrían no bajar de los 25 grados».