Adiós a las rejas en puertas y ventanas: la nueva tendencia que promete más seguridad, diseño y privacidad para las casas

La seguridad de nuestros hogares se ha vuelto una problemática que preocupa a gran parte de los españoles. Debido a esto, los diseños para la mejora de los puntos vulnerables de nuestras casas han sufrido cambios radicales en los últimos años. Las ventanas siempre han sido el punto más débil de nuestra casa, tan sólo un vidrio que separa la calle con nuestra casa.

La instalación de reja de hierro se popularizó como medida de seguridad frente a robos, pero la sensación estética siempre había sido negativa, ya que daba sensación de encierro o cárcel. Por ello, ha surgido una nueva tendencia que elimina esa sensación y que, mediante nuevos sistemas de vidrio blindado, ofrece un mantenimiento nulo, aislamiento térmico y acústico y mayor seguridad en caso de evacuación de incendios.

Las nuevas ventanas que eliminan las tradicionales rejas

Esta nueva tendencia se fundamenta en la sustitución de las tradicionales rejas en las fachadas por vidrio laminado de seguridad y cristales de policarbonato ultrarresistente. En un principio, la gran ventaja de las rejas es la protección disuasoria que previene ataques, pero este nuevo sistema promete también ser disuasorio gracias a su eficacia. Además de su efecto en seguridad, promete aportar más estética, mayor luz natural en nuestras casas y privacidad sin interrumpir las vistas a la calle.

¿Cómo funcionan en caso de intento de allanamiento?

Estas ventanas se componen de dos o más láminas de vidrio unidas por una capa intermedia de butiral de polivinilo (PVB). En caso de que el cristal reciba un impacto fuerte, la ventana se rompe en fragmentos que quedan unidos a la capa interna, lo que impide el acceso a la vivienda y evita riesgos de cortes.

También existe la posibilidad de añadir rejas de policarbonato transparente que refuercen la seguridad. Estas rejas están diseñadas con el mismo material de los escudos antidisturbios y permiten integrar sistemas de alarmas perimetrales en caso de que el material sea golpeado o forzado.

Luz, ruido y calor

En cuanto a la transmisión de la luz, los cristales de seguridad permiten el paso de la luz natural en un 95%, en comparación con las rejas clásicas, que además proyectan sombras.

El vidrio laminado reduce la contaminación acústica exterior entre 35 dB y 45 dB. Integrar este nuevo sistema de seguridad también puede disminuir la pérdida de calor o frío hasta en un 40%, dependiendo del marco que se instale.