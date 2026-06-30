Estos son los partidos de dieciseisavos de hoy martes 30 de junio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

El Mundial 2026 sigue en un momento emocionante, ya que estamos en los dieciseisavos de final y las selecciones que han llegado hasta aquí no tienen margen de error, ya que cualquier derrota les apea de la Copa del Mundo y les manda para casa. Hoy, martes 30 de junio, tenemos por delante tres encuentros y todos los combinados lucharán por aplazar lo más posible el inicio de sus vacaciones.

Qué partidos de dieciseisavos se juegan hoy, martes 30 de junio, en el Mundial 2026

Costa de Marfil – Noruega

La jornada de hoy, martes 30 de junio, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 promete ser apasionante y arrancará con un vibrante choque entre Costa de Marfil y Noruega en el Estadio de Dallas. El combinado nórdico llega a este choque con Erling Haaland como principal arma para superar al combinado africano. Ambos equipos superaron la fase de grupos quedando segundos, por lo que se espera un duelo bastante igualado en el que pueda ocurrir de todo, incluso que todo se decida en la tanda de penaltis.

Francia – Suecia

En el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey se verán las caras Francia y Suecia en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Obviamente, los franceses ganadores en 2018 y finalistas en 2022, son los claros favoritos para llevarse el triunfo y se encomiendan a un gran Kylian Mbappé para superar al combinado sueco, que se metió en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo gracias a ser uno de los ocho mejores terceros en la ronda de grupos.

México – Ecuador

Habrá duelo latino en el Estadio Ciudad de México con este México – Ecuador. La selección mexicana es favorita para estar en los octavos de final del Mundial 2026 porque ha rendido mejor en la Copa del Mundo y también porque los de Javier Aguirre actúan como anfitrionas y tendrán a prácticamente todo el público de su parte. Eso no significa que los ecuatorianos, que se clasificaron a los dieciseisavos como terceros, no lo vayan a dar todo para dar la sorpresa y ser ellos quiénes sigan vivos en el torneo.

Costa de Marfil – Noruega. Martes 30 de junio a las 19:00 horas. Estadio de Dallas.

Francia – Suecia. Martes 30 de junio a las 23:00 horas. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

México – Ecuador. Madrugada del martes 30 de junio al miércoles 1 de julio a las 3:00 horas. Estadio de Ciudad de México.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Los dos medios de comunicación que obtuvieron los derechos televisivos para retransmitir en España diferentes partidos del Mundial 2026 fueron Dazn y RTVE. El operador privado puede ofrecer íntegramente todos los choques que se jueguen en la Copa del Mundo, mientras que el ente público podrá dar todos los de la selección española y alguno cada día.

Ya mirando a los tres partidos que se juegan hoy, martes 30 de junio, en el Mundial 2026, podremos ver por televisión en directo por Dazn y gratis y en abierto por La1 el Francia – Suecia. Los otros dos, el Costa de Marfil – Noruega y el México – Ecuador, sólo se podrán ver por Dazn si se tiene contratado el paquete que incluye esta emocionante Copa del Mundo. Estos operadores también ofrecen a sus usuarios sus aplicaciones para que los puedan ver en streaming y en vivo online con un teléfono móvil, una tablet o un smart TV.

Además, recordamos que en la web de OKDIARIO encontrarás diariamente la mejor información sobre todo lo que ocurra en el Mundial 2026 y en esta jornada de martes 30 de junio narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Costa de Marfil – Noruega y del Francia – Suecia. También publicaremos la crónica de estos dos choques y del México – Ecuador.