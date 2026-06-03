Selección de Ecuador para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Ecuador llega al Mundial 2026 con una de las mejores selecciones de su historia y tras quedar en segunda posición en las clasificatorias de la Conmebol. La tri disputará su segundo campeonato del mundo consecutivo y el quinto de su historia; busca superar la barrera de los octavos de final, que es su mejor clasificación histórica. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Ecuador llega en el mejor momento de su historia al Mundial de 2026. El entrenador argentino Sebastián Beccacece sacó billete para la cita mundialista después de conseguir ser segundo en las siempre difíciles eliminatorias de Sudamérica. Moisés Caicedo lidera a una selección tri que quiere hacer historia llegando a cuartos de final, algo que nunca han hecho en la historia de los mundiales.

Grupo de la selección de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador quedó encuadrada en el grupo E del Mundial 2026 junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Cuándo juega Ecuador en el Mundial de 2026

Este es el calendario de Ecuador en el Mundial 2026:

Ecuador-Costa de Marfil: 15 de junio a las 01:00 horas.

Ecuador-Curazao: 21 de junio a las 02:00 horas.

Ecuador-Alemania: 25 de junio a las 22:00 horas.

Convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Esta es la convocatoria de Ecuador para el Mundial 2026:

Porteros

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

Gonzalo Valle

Defensas

Willian Pacho

Piero Hincapié

Pervis Estupiñán

Joel Ordóñez

Félix Torres

Jackson Porozo

Ángelo Preciado

Centrocampistas

Moisés Caicedo

Anthony Valencia

Denil Castillo

Jordy Alcívar

Alan Franco

Pedro Vite

Kendry Páez

Alan Minda

Yaimar Medina

Delanteros

Gonzalo Plata

John Yeboah

Nilson Angulo

Kevin Rodríguez

Jordy Caicedo

Jeremy Arévalo

Enner Valencia

Quién es el portero de Ecuador

Hernán Galíndez será el portero de Ecuador en el Mundial 2026. El meta argentino, nacionalizado ecuatoriano, milita actualmente en el Club Atlético Huracán de la primera división de Argentina.

Las estrellas de la selección de Ecuador en el Mundial 2026

Moisés Caicedo es la estrella indiscutible de Ecuador en este Mundial 2026. El jugador del Chelsea liderará a un bloque en el que también destaca William Pacho, central del PSG, Piero Hincapié, del Arsenal, o Pervis Estupiñán, un viejo conocido de la Primera División.

Así es el seleccionador de Ecuador en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece es el entrenador de Ecuador que ha logrado clasificar a la selección tri en segunda posición en las clasificatorias de Sudamérica. El entrenador argentino, a pesar de su juventud, asumió como seleccionador después de una dilatada carrera profesional en la que ha entrenado a equipos como Universidad de Chile, Defensa y Justicia en dos ocasiones, Independiente, Racing y en España al Elche durante dos temporadas. Desde el año 2024 es seleccionador de Ecuador, con la que ha hecho historia en la clasificación para el Mundial 2026.

La camiseta de Ecuador en el Mundial 2026

La marca Marathon volverá a vestir a Ecuador en el Mundial 2026. Esta es la camiseta que lucirá la tri: