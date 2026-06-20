Selección de Costa de Marfil para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Costa de Marfil se enfrentará en el Mundial 2026 a Alemania, Curazao y Ecuador
Costa de Marfil vuelve al Mundial doce años después en el torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el próximo 19 de julio. La campeona de África en 2024 ha quedado encuadrada en el grupo E, en el que se enfrentará a Alemania, Curazao y Ecuador. El equipo dirigido por Emerse Faé buscará pasar de la fase de grupos por primera vez en su historia en el Mundial 2026.
Doce años después de su última participación en el Mundial en Brasil 2014, Costa de Marfil vuelve a un campeonato del mundo con un aspecto renovado después de dejar atrás la mejor generación de su historia, que se metió en tres citas mundiales de forma consecutiva. Ahora, después de estar en Rusia 2018 ni Qatar 2022, los Elefantes llegan a Estados Unidos, Canadá y México con el gran objetivo de pasar la fase de grupos y pasar a dieciseisavos de final.
Grupo de la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026
Está en el grupo E del Mundial 2026, donde se enfrentará a Alemania, Ecuador y Curazao.
Cuándo juega Costa de Marfil en el Mundial de 2026
Este es su calendario en el Mundial 2026:
- Costa de Marfil-Ecuador (15 de junio a las 01:00 horas)
- Costa de Marfil-Alemania (20 de junio a las 22:00 horas)
- Costa de Marfil-Curazao (25 de junio a las 22:00 horas)
Convocados de Costa de Marfil para el Mundial 2026
Porteros
- Yahia Fofana
- Mohamed Koné
- Alban Lafont.
Defensas
- Emmanuel Agbadou
- Clément Akpa
- Ousmane Diomandé
- Guéla Doué
- Ghislain Konan
- Odilon Kossounou
- Wilfried Singo
- Evan Ndicka.
Centrocampistas
- Seko Fofana
- Parfait Guiagon
- Christ Inao Oulai
- Franck Kessié
- Ibrahim Sangaré
- Jean Michael Seri
Delanteros
- Simon Adingra
- Ange-Yoan Bonny
- Amad Diallo
- Oumar Diakité
- Yan Diomandé
- Evann Guessand
- Nicolas Pépé
- Bazoumana Touré
- Elye Wahi
Quién es el portero de Costa de Marfil
Yahia Fofana, portero del Angers de la liga francesa, será el portero titular de Costa de Marfil.
Las estrellas de la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026
Franck Kessié es uno de los jugadores de una selección de Costa de Marfil joven, pero sobradamente preparada. Seko Fofana, jugador del Stade Rennais, que fue el máximo goleador en la fase de clasificación. En ataque también brilla Nicolás Pepé, del Villarreal.
Así es el seleccionador de Costa de Marfil en el Mundial 2026
Emerse Faé será el seleccionador durante el Mundial 2026. A sus 42 años, el ex futbolista de Nantes, Reading o Niza dirige su primer campeonato del mundo después de una pequeña etapa como entrenador en el Clermont Foot 63 B y posteriormente asumir como seleccionador de su país en 2024. Su llegada es curiosa porque cogió al equipo durante la fase de grupos de la Copa de África 2024 y acabó siendo campeón.
La camiseta de Costa de Marfil en el Mundial 2026
Esta es la camiseta de Costa de Marfil para el año 2026:
Temas:
- Mundial 2026