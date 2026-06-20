Selección de Costa de Marfil para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Costa de Marfil vuelve al Mundial doce años después en el torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el próximo 19 de julio. La campeona de África en 2024 ha quedado encuadrada en el grupo E, en el que se enfrentará a Alemania, Curazao y Ecuador. El equipo dirigido por Emerse Faé buscará pasar de la fase de grupos por primera vez en su historia en el Mundial 2026.

Doce años después de su última participación en el Mundial en Brasil 2014, Costa de Marfil vuelve a un campeonato del mundo con un aspecto renovado después de dejar atrás la mejor generación de su historia, que se metió en tres citas mundiales de forma consecutiva. Ahora, después de estar en Rusia 2018 ni Qatar 2022, los Elefantes llegan a Estados Unidos, Canadá y México con el gran objetivo de pasar la fase de grupos y pasar a dieciseisavos de final.

Grupo de la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Está en el grupo E del Mundial 2026, donde se enfrentará a Alemania, Ecuador y Curazao.

Cuándo juega Costa de Marfil en el Mundial de 2026

Este es su calendario en el Mundial 2026:

Costa de Marfil-Ecuador (15 de junio a las 01:00 horas)

Costa de Marfil-Alemania (20 de junio a las 22:00 horas)

Costa de Marfil-Curazao (25 de junio a las 22:00 horas)

Convocados de Costa de Marfil para el Mundial 2026

Porteros

Yahia Fofana

Mohamed Koné

Alban Lafont.

Defensas

Emmanuel Agbadou

Clément Akpa

Ousmane Diomandé

Guéla Doué

Ghislain Konan

Odilon Kossounou

Wilfried Singo

Evan Ndicka.

Centrocampistas

Seko Fofana

Parfait Guiagon

Christ Inao Oulai

Franck Kessié

Ibrahim Sangaré

Jean Michael Seri

Delanteros

Simon Adingra

Ange-Yoan Bonny

Amad Diallo

Oumar Diakité

Yan Diomandé

Evann Guessand

Nicolas Pépé

Bazoumana Touré

Elye Wahi

Quién es el portero de Costa de Marfil

Yahia Fofana, portero del Angers de la liga francesa, será el portero titular de Costa de Marfil.

Las estrellas de la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Franck Kessié es uno de los jugadores de una selección de Costa de Marfil joven, pero sobradamente preparada. Seko Fofana, jugador del Stade Rennais, que fue el máximo goleador en la fase de clasificación. En ataque también brilla Nicolás Pepé, del Villarreal.

Así es el seleccionador de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Emerse Faé será el seleccionador durante el Mundial 2026. A sus 42 años, el ex futbolista de Nantes, Reading o Niza dirige su primer campeonato del mundo después de una pequeña etapa como entrenador en el Clermont Foot 63 B y posteriormente asumir como seleccionador de su país en 2024. Su llegada es curiosa porque cogió al equipo durante la fase de grupos de la Copa de África 2024 y acabó siendo campeón.

La camiseta de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Esta es la camiseta de Costa de Marfil para el año 2026: