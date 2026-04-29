El COI quiere convertir su torneo olímpico de fútbol en un Mundial ‘premium’

El Comité Olímpico Internacional (COI) propone a la FIFA que el torneo olímpico de fútbol pase a ser jugado por todo tipo de futbolistas y no esté limitado a jugadores menores de 23 años, tal y como está en la actualidad. El COI quiere potenciar el fútbol en la cita olímpica y que se convierta en una especie de Mundial ‘premium’.

Actualmente, el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos lo disputan futbolistas sub-23. Sólo pueden ir en la convocatoria tres futbolistas por encima de esa edad. Lo que quiere el COI, y es lo que le propone a la FIFA, es que esa limitación se quite y cada selección pueda llevar a los jugadores que quiera, como pasa en un Mundial o Eurocopa o cualquier torneo importante.

La idea parte de Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, que expresa que quieren que «la competición masculina absoluta se asemeje más a la Copa del Mundo». Eso significa que vayan los futbolistas que quieran, sin limitación de edad, lo que evidentemente mejoraría las convocatorias de nivel. Cualquier jugador podría ir, con las restricciones lógicas que pondrán los clubes, al no querer ceder a sus futbolistas el mismo año a los Juegos Olímpicos de la Eurocopa.

El COI negociará con la FIFA para ello y el primer paso será reducir los equipos que participan en el torneo olímpico de fútbol. Hasta ahora era de 16, pero en la cita de 2028 en Los Ángeles sólo habrá 12. Es decir, menos equipos, pero más nivel. Es es el objetivo. Un Mundial ‘premium’.

La situación es difícil que se lleve a cabo, ya que si a unos Juegos Olímpicos se le quita la limitación de edad y cualquier selección puede llevar a los jugadores que quiera, los clubes tendrían un problema, ya que se acumularían las citas internacionales para estos futbolistas.