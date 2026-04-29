La prensa mundial abre el debate con el PSG-Bayern: «¿El mejor partido de todos los tiempos?»

El PSG-Bayern fue uno de los mejores partidos en los últimos años de la Champions League y la prensa internacional incluso ha abierto el debate sobre si estamos ante el mejor partido de fútbol de todos los tiempos. El vigente campeón de Europa sacó un gol de ventaja al cuadro bávaro en un partido que tuvo ¡9 goles en 13 disparos a puerta! Por ello, en todas las partes del mundo se han rendido a un partido que fue «fútbol champagne» y «el mejor partido del siglo».

El PSG y el Bayern protagonizaron en el Parque de los Príncipes uno de los mejores partidos de fútbol que se recuerdan en la historia reciente del fútbol. Más que por los nueve goles y el 5-4 que lució el marcador final, este partido pasará a la historia por la extrema calidad de ambos equipos con el balón en los pies, con asociaciones, intensidad y el ritmo vertiginoso que imprimieron. El número tantos no fue por debilidad defensiva, sino por las virtudes de los atacantes, que tuvieron una precisión excelsa.

«Este es el mejor partido que viví como entrenador», dijo a la conclusión de un partido un Luis Enrique que ha hecho del PSG una máquina perfecta que viajará a Múnich un gol por delante en la eliminatoria. El actual campeón de Europa se llegó a poner 5-2 en la segunda mitad, pero a los pocos minutos el Bayern se había puesto 5-4. En total se marcaron 9 goles en poco más de una hora de partido en uno de los mayores espectáculos que se recuerdan sobre un terreno de juego.

El PSG-Bayern: «El mejor partido del siglo»

Por ello, la prensa internacional se ha rendido a un partido que en Argentina el diario Olé ha catalogado como «fútbol champagne». En Francia, Le Parisien ha dejado claro que en el Parque de los Príncipes ayer se vio una «final legendaria». «Un siglo de felicidad grabado en nuestros corazones. Este partido de pura locura, esta cumbre del arte y la cultura, este museo de maravillas del mundo, esta leyenda para los libros de historia: todo esto debe transmitirse, contarse y volver a contarse, para que llene las noches que serán más bellas que nuestros días», escribió este medio, que dejó claro que es «una de las mejores semifinales de la historia del fútbol».

En Alemania, el diario Bild dio las «¡Gracias por estos 90 minutos de puro arte futbolístico!». El medio germano también catalogó el partido como un «espectáculo increíble que exhibió las mejores líneas de ataque del mundo». Por su parte, la revista Kicker deja claro que «la avalancha de ocasiones fue sencillamente impresionante» en un partido que enfrentó a los «dos mejores equipos de Europa con unos jugadores de excepcional técnica». Die Welt dijo que fue un partido «sin titubeos, sin tácticas, solo la pura alegría del juego: gracias por este espectáculo memorable».

En Inglaterra han ido más allá y han abierto el debate sobre si este partido puede ser considerado como el mejor de la historia del fútbol. «¿Acabamos de presenciar el mejor partido que este hermoso deporte haya producido jamás? Sin duda, tiene que estar entre los primeros puestos», escribieron en Daily Mail sobre esta oda al fútbol protagonizada por PSG y Bayern en el Parque de los Príncipes. Por su parte, la crónica de The Guardian reflejó que «se asemejaba al fútbol de semidioses, una sorprendente combinación de una técnica impecable y un juego de ataque constante». The Sun sencillamente lo catalogó como «el mejor partido del siglo».