Luis Enrique corrobora el histórico PSG-Bayern: «Ha sido el mejor partido que viví como entrenador»

Luis Enrique confesó el espectáculo que se vivió este martes en el Parque de los Príncipes. El PSG venció 5-4 al Bayern en el primer asalto de semifinales de la Champions. Un partido que entró en la historia de la Copa de Europa después de vivir nueve goles que han dado la vuelta al mundo de los dos equipos que más demostraron su artillería esta temporada.

«Este partido es mejor estar en el banquillo. Ha sido sin ninguna duda el mejor partido que he vivido como entrenador. Los dos equipos hemos demostrado por qué, tanto nosotros el porqué somos los campeones, y ellos el porqué solo han perdido tres partidos esta temporada. Nos ponemos 5-2, pero tengo que revisar la segunda parte a ver qué pasó Cuando dejas a Kimmich recibir solo .Estamos muy contentos. Va a volver a ser una fiesta seguro el partido de vuelta e intentaremos ganarlo», inció el técnico asturiano.

«El Bayern empezó mejor. Sus extremos, Olise y Luis Díaz…no sé de dónde salen. También Kane. Nos costó un poco entrar al partido cuando estábamos detrás del marcador. Tuvieron dos ramalazos. Pero nosotros aumentamos la energía; el estadio estuvo increíble. Había que calmar un poco la euforia de los jugadores para no aumentar el nivel de fatiga», añadió Luis Enrique.

«La segunda parte hemos empezado mejor; fuimos más efectivos. Nos marcaron muchos goles, pero estamos contentos porque hemos ganado. Múnich nos da buenos recuerdos al PSG. Sobre los lesionados, veremos qué pasa con los calambres. Es normal que con la excitación del partido aparezcan. Espero que lo de Hakimi se quede en un calambre fuerte. Es importante recuperarse del esfuerzo de hoy», concluyó Luis Enrique.

Marquinhos, capitán del PSG, también confesó su incredulidad tras el resultado: «Es un partido que soñamos con jugar cuando somos niños. Fue un partido en el que había que hacer muchas cosas: presionar, correr hacia atrás… Jugamos con mucho peligro ambos equipos. Un partido con muchos goles es porque todos tenemos mucha personalidad. A todos los enamorados del fútbol les habrá gustado», comentó Marquinhos en zona mixta de la Champions.

«Al final, sabemos que los detalles en grandes partidos marcan la diferencia. Tenemos que seguir con nuestro estilo de juego. Hicimos más goles que el Bayern, pero ellos tienen la misma personalidad que nosotros y así no es fácil. Estamos felices, pero debemos seguir peleando para seguir soñando con otra final de Champions. Tendremos que esforzarnos allí como lo hemos hecho en casa», añadió el brasileño

«Ha sido un espectáculo para los espectadores. Con el 5-2 dejamos de jugar un poco. No vamos a cambiar nuestra filosofía. Atacan como nosotros. La vuelta será un gran partido sin duda. Al final, son unas semifinales de Champions y dos equipos grandes atacaron», explicó Dembélé.