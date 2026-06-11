Anabel Pantoja le prepara una visita guiada a León XIV ante su inminente llegada a Arguineguín: «Le traigo churros»

Mientras el Papa León XIV se prepara para aterrizar en Gran Canaria, hay quien ya le ha organizado una visita guiada de lo más particular. La encargada de hacerlo ha sido Anabel Pantoja, que, aunque estos días se encuentra en Sevilla, concretamente en Triana, no ha querido perder la oportunidad de ejercer de embajadora de Arguineguín, el pueblo del que presume siempre que tiene ocasión.

Con una vela en la mano y su característico sentido del humor, la influencer ha compartido un vídeo en redes sociales en el que recorre algunos de los rincones más emblemáticos de la localidad para dar la bienvenida al Pontífice. Una bienvenida muy alejada del protocolo oficial y mucho más cercana al estilo desenfadado que caracteriza a la sobrina de Isabel Pantoja.

El curioso vídeo de Anabel Pantoja ante la visita de León XIV a su pueblo

«Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo, y el Papa León viene aquí», comienza diciendo mientras inicia un recorrido por la rotonda por la que, según explica, accederá la comitiva papal. «Va a entrar por aquí, va a dar la vuelta a esta rotonda que es historia de Arguineguín», comenta ante sus seguidores, convertida por unos minutos en una guía turística improvisada.

Pero el paseo no se queda ahí. Anabel aprovecha para promocionar algunos de los negocios de la zona con la naturalidad de quien enseña su barrio a un amigo que llega de visita. «Bajando la rotonda, están en liquidación en la tienda de muebles, puede comprar un mueble si quiere», bromea, arrancando las sonrisas de sus seguidores.

La colaboradora de televisión también se mete de lleno en el papel de miembro avanzado del equipo de seguridad del Vaticano. «Estamos haciendo lo que hacen los guardaespaldas, que irían por donde pasamos nosotros», explica divertida mientras continúa avanzando por las calles del municipio.

Durante el recorrido tampoco faltan las recomendaciones gastronómicas. Anabel señala el restaurante Mama Carmelina como parada obligatoria para degustar una buena ropa vieja canaria y asegura estar convencida de que, después de conocer el pueblo, el Papa no querrá marcharse. «Ya os digo yo que el Papa se queda aquí a vivir», afirma entre risas.

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Los comercios locales también tienen su espacio. La influencer lamenta que una de las tiendas de una amiga suya quede ligeramente apartada del itinerario previsto. «La pena que me da es que la tienda de mi amiga Davinia está a tres metros, porque podía pararse un poquito y ver las ofertas que tiene, porque tiene cosas monísimas», comenta.

Entre parada y parada, Anabel muestra algunos de sus rincones favoritos de Arguineguín, como la playa del Perchel o el establecimiento donde compra habitualmente los churros por la mañana. «Ahí enfrente, en El Monito, compro yo los churros. Acordarse de que le traigo churros», revela.

Y pensando en las altas temperaturas que suelen acompañar estas fechas en Canarias, incluso se atreve a ofrecerle un consejo al Pontífice. «Si este vídeo llega a León XIV, que va a llegar, te puedes parar aquí que tienes una piscina natural increíble, que para el calor que va a hacer y toda la ropa que lleváis encima, os viene de maravilla», señala.

El paseo concluye en el muelle de Arguineguín, donde está previsto que se concentren unos 3.000 asistentes para recibir al Papa. Una cifra que Anabel destaca con entusiasmo antes de despedirse, dejando claro que, aunque estos días esté lejos de casa, sigue llevando a su pueblo por bandera.

Porque si algo ha demostrado con este vídeo es que nadie promociona Arguineguín como ella: ni las campañas institucionales, ni las guías de viaje, ni siquiera la llegada de un Papa.