España pasa por encima de Costa de Marfil en su debut en el Mundial

España comienza con buen pie su camino en el Mundial 2023. La selección española, que busca revalidar el título logrado hace cuatro años, se impuso con comodidad a Costa de Marfil, por 94-64 en su estreno en la cita mundialista. Un triunfo que permite a los de Scariolo ponerse en segunda posición del grupo junto a Brasil, con la que se jugarán, en principio, el primer puesto el próximo lunes.

Debutaba la selección en el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia y lo hacían en Yakarta. La capital indonesia será la sede donde España dispute las dos primeras fases de grupos, ante de encarar una teórica fase final en Manila. Para el estreno, los de Sergio Scariolo se medían a la cenicienta del grupo: Costa de Marfil.

La selección afrontaba el duelo sabiendo que no podían fallar. La victoria sin paliativos de Brasil ante Irán obligaba a España a cumplir con el trámite para no meterse en un lío en estos tres primeros partidos. La selección comenzó dominando a pesar de que los costamarfileños aguantaban en el marcador. La cantidad de faltas realizadas por los africanos permitió que la selección se marchase ganando de siete, pero no conseguían poner tierra de por medio de manera definitiva.

Durante el segundo cuarto, no consiguieron distanciarse en el marcador hasta el tramo final, en el que ya soltaron a Costa de Marfil, encaminándose hacia la victoria definitiva. España se fue al descanso ganando 53-34, asegurándose un triunfo que terminarían de certificar en la segunda mitad, donde volvieron a dejar patente su superioridad.

Willy Hernangómez fue el mejor del encuentro, sumando 22 puntos y cinco rebotes. Los 12 jugadores con los que cuenta Scariolo para este Mundial consiguieron anotar, pero cabe destacar la aportación de Usman Garuba, que debutaba en una cita mundialista y lo hacía con una gran actuación, de 12 puntos y siete rebotes.