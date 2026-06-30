El chavismo cierra el espacio aéreo de Venezuela para impedir que entre María Corina y se dé un baño de masas

El gobierno chavista de Venezuela ordenó este lunes el cierre del espacio aéreo comercial del país para bloquear el regreso de la presidente electa, María Corina Machado. La dirigente, quien se encontraba en Panamá, tenía previsto volar de inmediato hacia Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado por ahora más de 1.400 muertos y miles de desaparecidos, en una emergencia humanitaria de gran magnitud.

Este bloqueo a María Coina Machado es aún más sospechoso si se tiene en cuenta que muchos venezolanos han perdido el miedo a criticar en la calle y en redes al chavismo por su inacción en el desescombro y rescate de víctimas de los terremotos. Es de esperar, por tanto, que el régimen bolivariano tema un baño de masas de su peor enemiga.

En un vídeo difundido en sus redes sociales desde Panamá, la propia María Corina Machado denunció personalmente la maniobra: «El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. […] El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada. Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible».

Machado subrayó también que su intención era estar junto al pueblo venezolano en «estas horas desgarradoras» para coordinar ayuda y acompañar a las víctimas. «Esto no se trata de mí; somos miles y miles que queremos ir», afirmó, destacando que la medida también afectó potencialmente vuelos de ayuda humanitaria.

La líder ha reiterado su determinación: «Estoy lista y cerca de Venezuela. Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá».

La población venezolana pierde el miedo

La población venezolana está perdiendo el miedo al chavismo y demostrando la furia ciudadana tras los terremotos que han devastado el país, particularmente las zonas de La Guaira y Caraballeda. Allí está surgiendo un fenómeno hasta ahora impensable, tal y como se ve en vídeos que suben venezolanos donde ciudadanos desesperados por salvar vidas bajo los escombros se enfrentan directamente a militares y fuerzas de seguridad que, en lugar de ayudar, permanecen parados y armados ante edificios donde los propios vecinos son quienes realizan las labores de rescate.

En uno de esos vídeos, un grupo numeroso de venezolanos que participa en las labores de rescate entre los escombros increpa directamente a un soldado chavista armado en Caraballeda. Mientras la gente removía escombros con sus propias manos en busca de supervivientes, los soldados se mantenían en tareas de vigilancia sin involucrarse. El vecino le recrimina, indignado: «¿Para qué trajeron armas? ¡Traigan pico y pala!».