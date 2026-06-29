Los venezolanos increpan a soldados chavistas por no ayudar en los rescates: «¿Para qué trajeron armas? ¡Traigan pico y pala!»

La población venezolana está perdiendo el miedo al chavismo y demostrando la furia ciudadana tras los terremotos que han devastado el país, particularmente las zonas de La Guaira y Caraballeda. Allí está surgiendo un fenómeno hasta ahora impensable, tal y como se ve en vídeos que suben venezolanos donde se ve a ciudadanos desesperados por salvar vidas bajo los escombros que se enfrentan directamente a militares y fuerzas de seguridad que, en lugar de ayudar, permanecen parados y armados ante edificios donde los propios vecinos son quienes realizan las labores de rescate.

En otros vídeos más vergonzosos se ve a soldados sentados en poyetes y mirando los móviles tranquilamente, en una escena indignante para con las víctimas de los terremotos.

En uno de esos vídeos, un grupo numeroso de venezolanos que participa en las labores de rescate entre los escombros increpa directamente a un soldado chavista armado en Caraballeda. Mientras la gente removía escombros con sus propias manos en busca de supervivientes, los soldados se mantenían en tareas de vigilancia sin involucrarse. El vecino le recrimina, indignado: «¿Para qué trajeron armas? ¡Traigan pico y pala!».

Escenas como ésta, impensable hace algunos años por el temor a la represión de la dictadura bolivariana, demuestra que la gente ya no calla ante la inacción de quienes se suponía debían proteger y auxiliar en esta situación de extrema emergencia.

En otro vídeo viral en redes, la indignación va más allá. En él se ve cómo reaccionan ciudadanos de a pie ante militares que encontraron dinero en efectivo entre los escombros e intentan guardárselo en los bolsillos. Los venezolanos los increpan inmediatamente, armando un escándalo que obliga a los militares a romper los billetes en pedazos frente a todos, impidiendo el saqueo.