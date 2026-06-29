El todopoderoso chavista Diosdado Cabello impide acceder a unos rescatistas de EEUU a un edificio con supervivientes

En medio de la emergencia humanitaria provocada por los terremotos que han golpeado fuertemente al estado venezolano de La Guaira, el ministro del Interior, el chavista Diosdado Cabello, ha protagonizado un polémico incidente al bloquear el acceso de uno de los equipos de rescate de Estados Unidos.

En el vídeo que circula en redes, el todopoderoso Diosdado Cabello aparece enfrentado directamente a un rescatista estadounidense, vestido con equipo de protección, frente a un vehículo. Con gestos enérgicos, señalando y discutiendo acaloradamente, Cabello impide que el equipo avance hacia el lugar donde se necesitan con urgencia las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

El rescatista estadounidense, visiblemente frustrado, intenta dialogar y argumentar, mientras Cabello y sus acompañantes (entre ellos personas con gorras y chalecos) mantienen la posición y controlan el acceso. En el video se escucha al rescatista, visiblemente molesto, reclamarle: «Hay alguien aquí mismo pidiendo ayuda a gritos. ¿No quieres que vaya a ayudarle?», y le exige que se aparte: «Back up, back up» («Retroceda»). Al final, Diosdado pareció ofrecer «la solución» de empujar el vehículo para que pasaran en silencio. El rescatista le respondió: «No estoy feliz con esto».

Según cuentan en redes testigos del enfrentamiento, Diosdado Cabello había mandado frenar cualquier tipo de vehículo que pase por el lugar. Incluso pidió que los helicópteros no sobrevolaran. El problema es que los rescatistas estadounidenses ya habían pasado revista en el edificio que Diosdado quería chequear de nuevo y los estadounidenses tenían datos de otras personas, en un lugar cercano, que necesitaban atención urgente.

«Un grupo de policías armados frenó la camioneta de los estadounidenses de forma agresiva, y el propio Diosdado Cabello se atravesó al vehículo y golpeó el capó para impedirles el paso. Los rescatistas se bajaron y se encararon con él, acusándolo de sabotear su trabajo», revelan testigos como Emmanuel Alejandro Rondón.

Este bloqueo del hombre fuerte de la dictadura chavista ha generado una enorme indignación en las redes de venezolanos que, tras la intervención de EEUU y los terremotos, han perdido el miedo a criticar al chavismo y a quienes lo sustentan.