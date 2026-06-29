Mientras el mundo mira a EEUU, Navantia confirma un salto tecnológico con el submarino S-83; las pruebas revelan una capacidad inaudita que cambiará para siempre la defensa española

Navantia ha iniciado una nueva etapa en el desarrollo del submarino S-83, dentro del programa S-80, que podría suponer un punto de inflexión para la capacidad tecnológica de la industria naval española. Desde el astillero de Cartagena (Murcia), los equipos de ingeniería ya están inmersos en una fase considerada «decisiva» en los grandes programas navales. Más allá de la construcción de una nueva embarcación para la Armada española, las comprobaciones que se están realizando están vinculadas a una tecnología destinada a mejorar de forma significativa la autonomía y la capacidad de sigilo de los submarinos.

El principal elemento de ésta nueva fase es el sistema de propulsión independiente del aire, conocido como AIP. Las pruebas ya han dado comienzo en una instalación específica del astillero de Cartagena, donde se encuentra la sección del S-83 que incorpora esta tecnología, antes de su unión definitiva con el resto del submarino. La principal ventaja de este sistema AIP es su capacidad para que un submarino convencional pueda permanecer sumergido durante periodos mucho más prolongados de lo habitual. Esta característica resulta especialmente valiosa en operaciones militares, donde la discreción es un factor clave para garantizar el éxito de la misión.

Submarino S-83 ‘Cosme García’

«Navantia ha iniciado en su astillero de Cartagena las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP, por sus siglas en inglés) ya incorporado en su sección del submarino S-83 «Cosme García», el tercero de la serie S80. Estos exámenes finales arrancan después de que se hayan realizado todos los trabajos previos de instalación de los distintos equipos que son necesarios para su correcta ejecución. Las pruebas permitirán realizar los ajustes necesarios en el sistema en su ubicación real antes de unir la sección, de 12 metros de longitud y unas 400 toneladas de peso con el resto del casco resistente del submarino. La sección del S83 que lleva embarcado el AIP se encuentra en una instalación especial de pruebas del Astillero de Cartagena, conocida como IPS3, donde una task force multidisciplinar del Negocio de Submarinos ha llevado a cabo todas las verificaciones necesarias para iniciar las pruebas», detalla Navantia.

Según informa Puente de Mando, el submarino S-83 «Cosme García» ha protagonizado uno de los hitos más relevantes en el calendario del programa S-80 Plus, al conocerse la designación de su primer comandante. La Armada Española ha nombrado al capitán de corbeta Carlos Noval Sánchez de Toca como responsable inicial de la unidad, un movimiento que anticipa la activación progresiva de esta nueva etapa operativa del tercer submarino de la serie construida por Navantia.

La decisión ha sido rubricada por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y publicada en el Boletín Oficial de Defensa. Asimismo, la orden contempla que la toma de posesión se lleve a cabo el próximo mes de septiembre, bastante antes de la fecha prevista de entrada en servicio del buque, lo que subraya el avance gradual del programa y la preparación anticipada de su futura dotación.

AIP

«Las pruebas del AIP en su sección han comenzado con la primera carga de oxígeno líquido y bioetanol, a partir de los cuales el sistema produce hidrógeno que sirve de combustible su pila de hidrógeno para propulsar al submarino en inmersión. Se trata, por tanto, de un AIP de tercera generación -esto es, no lleva hidrógeno almacenado, sino que lo genera según necesidad a partir de un combustible líquido- lo que permite romper las limitaciones de las generaciones previas actualmente en operación. La propulsión independiente del aire otorgará a los submarinos S80 la capacidad de operar en inmersión durante semanas en lugar de días (tiempo que pueden permanecer los actuales submarinos convencionales equipados con baterías de plomo-ácido), reforzando su discreción y su capacidad de disuasión.

El AIP se someterá a las verificaciones previstas en el manual de ingeniería de sistemas del programa en un banco de pruebas único, capaz de simular tanto la proa y la popa del submarino como las condiciones reales de operación, incluyendo la cota de inmersión y la velocidad de avance del submarino. De este modo, será posible realizar ajustes y demostraciones funcionales, incluida la generación de potencia con el AIP en diversas condiciones operativas, lo que permitirá optimizar los plazos previstos para las pruebas del sistema en puerto».

Astillero de Cartagena

La sección del S-83 que integra este sistema se encuentra ubicada en una instalación específica conocida como IPS3. En este espacio trabaja un equipo multidisciplinar responsable de comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes antes de su integración definitiva en el submarino. Esta infraestructura está diseñada para reproducir, en la medida de lo posible, condiciones similares a las que el buque experimentará durante su servicio operativo. La sección sometida a estas pruebas tiene una longitud aproximada de 12 metros y un peso cercano a las 400 toneladas.