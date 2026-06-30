La lista de morosos con Hacienda cae a 5.853 deudores y su deuda baja un 4,4% a 15.432 millones

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado.

El importe global de deudas recogido en el nuevo listado de la Agencia Tributaria alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades -ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el importe sería de 15.364 millones de euros, en este caso un 12,2% superior.

Las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023 establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes (y, en el caso de las liquidaciones vinculadas a delito, que exista sentencia condenatoria firme) para su inclusión en el listado que se publica. Se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también a los responsables solidarios.

Del total de 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones de euros (en la lista anterior eran 1.077 por importe de 1.579 millones de euros) y 4.742 son personas jurídicas por importe de 13.752 millones (frente a los 4.920 del año anterior y 14.558 millones).

Del importe total, 4.288 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior: algo más de 4.507 millones de euros (el 28%); 1.224 deudores, el 20% del total.

Del total de deudores de la lista a publicar en junio de 2026, en relación con 2.099 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 2.927 millones (equivalente al 19% del importe total de deuda incluida en el listado).

Según explica la Agencia Tributaria, estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas. Estas cifras de derivaciones no coinciden con los importes derivados que figuran en el listado, dado que en este apartado también se incluyen las derivaciones a responsables subsidiarios (por tanto, no incluidos en el listado), así como derivaciones que por importe no entran en el umbral del listado.

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/25), o por falta de firmeza de la deuda.

De su lado, un total de 735 deudores figuran en listado de deudores a publicar en junio de 2026 y no aparecían en el listado publicado en junio de 2025, por lo que entran en la lista con un importe de deuda que suma 1.083 millones de euros.

En los meses transcurridos desde la publicación del anterior listado, un total de 1.741 deudores que tenían deudas pendientes a 31 diciembre de 2024 y por las que fueron publicados en el listado de junio del año pasado, han realizado ingresos de esas deudas por importe de 220 millones.

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2026. Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2025) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (42,27 millones).

También pueden ser deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (37,23 millones).

Por su parte, si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2026 y hasta este 12 de junio pasado estos deudores han ingresado 189,97 millones.