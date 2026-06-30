Jean de La Fontaine, poeta francés, sobre la amistad: «Nada más peligroso que un ignorante amigo; mejor sería un sabio enemigo»

Jean de La Fontaine (Château-Thierry, Aisne, bautizado el 8 de julio de 1621-París, 13 de abril de 1695) es uno de los fabulistas más importantes de la historia de Francia. Este poeta y dramaturgo dejó un legado de cuentos y relatos breves y 12 libros de fábulas que han sido considerados como modelos del género. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Jean de La Fontaine.

Jean de La Fontaine se dio a conocer en 1654 tras la publicación de ‘El eunuco’, que fue una adaptación de la comedia de Terencio. Esta publicación le valió la amistad con el ministro de Finanzas de la época, Nicolás Fouquet, al que dedicó su poema ‘Adonis’ y ‘Elegía a las ninfas de Vaux’ después de que su protector fuera arrestado por Luis XIV. A partir de los años 60 llegó una época de eclosión con la publicación de dos colecciones de ‘Cuentos y relatos breves en verso’ y, a finales de la década, ya se ganó la opinión positiva de la crítica con sus primeras fábulas y su novela ‘Les Amours de Psyché et de Cupidon’.

La obra de Jean de La Fontaine se caracteriza por sus fábulas, que se agrupan en 12 libros que fueron publicados hasta el año 1964, un año antes de su muerte. Las más importantes fueron las llamadas ‘Fábulas de La Fontaine’, que fueron publicadas, que publicó en dos partes (1668 y 1679) y es una compilación de 243 fábulas escrita en forma de poema donde los animales con características humanas tienen un gran protagonismo. La más importante es la histórica fábula de ‘La cigarra y la hormiga’. También hay otras como:

El lobo y el cordero

El ratón cortesano y el ratón campestre

El gato y la zorra

Júpiter y el pasajero

El lobo y el perro flaco

La ostra y los litigantes

El loco vendiendo sabiduría

El león y el ratón

El cuervo y la zorra

La junta de los ratones

Sonrisas prohibidas

La zorra y la cigüeña

La leona y el elefante

La corte del león

Las mejores frases de Jean de La Fontaine

«Nada más peligroso que un ignorante amigo; mejor sería un sabio enemigo». Esta es la frase de un Jean de La Fontaine que a lo largo de su vida y obra también ha dejado numerosas frases. Estas son las que aún perduran con el paso de los años: