Jean de La Fontaine, poeta francés, sobre la amistad: «Nada más peligroso que un ignorante amigo; mejor sería un sabio enemigo»
La reflexión viral de Jean de La Fontaine y las mejores frases del poeta, dramaturgo y fabulista francés
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Jean de La Fontaine (Château-Thierry, Aisne, bautizado el 8 de julio de 1621-París, 13 de abril de 1695) es uno de los fabulistas más importantes de la historia de Francia. Este poeta y dramaturgo dejó un legado de cuentos y relatos breves y 12 libros de fábulas que han sido considerados como modelos del género. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y las mejores frases de Jean de La Fontaine.
Jean de La Fontaine se dio a conocer en 1654 tras la publicación de ‘El eunuco’, que fue una adaptación de la comedia de Terencio. Esta publicación le valió la amistad con el ministro de Finanzas de la época, Nicolás Fouquet, al que dedicó su poema ‘Adonis’ y ‘Elegía a las ninfas de Vaux’ después de que su protector fuera arrestado por Luis XIV. A partir de los años 60 llegó una época de eclosión con la publicación de dos colecciones de ‘Cuentos y relatos breves en verso’ y, a finales de la década, ya se ganó la opinión positiva de la crítica con sus primeras fábulas y su novela ‘Les Amours de Psyché et de Cupidon’.
La obra de Jean de La Fontaine se caracteriza por sus fábulas, que se agrupan en 12 libros que fueron publicados hasta el año 1964, un año antes de su muerte. Las más importantes fueron las llamadas ‘Fábulas de La Fontaine’, que fueron publicadas, que publicó en dos partes (1668 y 1679) y es una compilación de 243 fábulas escrita en forma de poema donde los animales con características humanas tienen un gran protagonismo. La más importante es la histórica fábula de ‘La cigarra y la hormiga’. También hay otras como:
- El lobo y el cordero
- El ratón cortesano y el ratón campestre
- El gato y la zorra
- Júpiter y el pasajero
- El lobo y el perro flaco
- La ostra y los litigantes
- El loco vendiendo sabiduría
- El león y el ratón
- El cuervo y la zorra
- La junta de los ratones
- Sonrisas prohibidas
- La zorra y la cigüeña
- La leona y el elefante
- La corte del león
Las mejores frases de Jean de La Fontaine
«Nada más peligroso que un ignorante amigo; mejor sería un sabio enemigo». Esta es la frase de un Jean de La Fontaine que a lo largo de su vida y obra también ha dejado numerosas frases. Estas son las que aún perduran con el paso de los años:
- Ningún camino de flores conduce a la gloria.
- Nadie tiene dominio sobre el amor, pero el amor domina todas las cosas.
- Engañar al que engaña es doblemente entretenido.
- Las personas que hacen poco ruido son peligrosas.
- La sabiduría es un tesoro que nunca causa entorpecimientos.
- La amistad, como la sombra vespertina, se ensancha en el ocaso de la vida.
- A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo.
- La desdicha es el vínculo más estrecho de los corazones.
- Nada es más peligroso que un amigo sin discreción; incluso un enemigo prudente es preferible.
- Raro como es el verdadero amor, la verdadera amistad es más rara.
- La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia.
- Ten cuidado, mientras vivas, de juzgar a los hombres por su apariencia externa.
- Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda.
- La amistad, como la sombra vespertina, se ensancha en el ocaso de la vida.
- La amistad es la sombra de la tarde, que aumenta con el sol poniente de la vida.