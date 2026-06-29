¿Te vas de vacaciones? Debes dejar un vaso de agua junto al fregadero y este es el motivo
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Llega la época donde los españoles buscan desconectar de la rutina y realizar viajes, después de cogerse sus merecidos días de vacaciones. Cuando pensamos en irnos de viaje, hay una incertidumbre que nos invade cuando somos conscientes de que dejamos nuestros hogares solos durante días.
Mucha gente ya conoce este secreto: qué se debe hacer cuando te vas de vacaciones y qué a nuestra vuelta puede ayudarnos a detectar ciertos problemas. Incluso nos ayudará a no encontrarnos con malos olores después del cansado viaje de vuelta a nuestra rutina.
Motivos de dejar un vaso con agua
Existen no sólo un motivo, sino tres por los cuales este acto de dejar un vaso de agua en el fregadero es necesario si dejamos solo nuestro hogar.
- Evitar la rotura del sello hidráulico: cuando una casa se queda vacía en vacaciones, nadie usa los grifos. El calor veraniego y la falta de corriente de aire evaporan la cantidad de agua del sifón (tubo en forma de «U» del fregadero). Al dejar un vaso de agua cerca lleno de agua y tapar el desagüe, reduces la velocidad de evaporación del agua del sifón y mantienes el aire húmedo en la zona.
- Detector de fugas: poner un trozo de papel sobre la encimera junto al fregadero y colocar un vaso boca abajo encima de él nos ayuda a detectar microfugas de agua en el grifo. Si el vaso está movido o el papel roto, también alerta la presencia de insectos (cucarachas) o roedores.
- Control de humedad: dejar recipientes con agua en puntos estratégicos de una casa cerrada ayuda a mantener un nivel mínimo de humedad ambiente. Cuando se pierde ese nivel mínimo de humedad por el calor, los muebles de madera, las plantas del interior y las juntas de silicona pueden agrietarse o deteriorarse. El vaso de agua ayuda a mitigar esa sequedad extrema.
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