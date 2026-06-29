¿Te vas de vacaciones? Debes dejar un vaso de agua junto al fregadero y este es el motivo

Llega la época donde los españoles buscan desconectar de la rutina y realizar viajes, después de cogerse sus merecidos días de vacaciones. Cuando pensamos en irnos de viaje, hay una incertidumbre que nos invade cuando somos conscientes de que dejamos nuestros hogares solos durante días.

Mucha gente ya conoce este secreto: qué se debe hacer cuando te vas de vacaciones y qué a nuestra vuelta puede ayudarnos a detectar ciertos problemas. Incluso nos ayudará a no encontrarnos con malos olores después del cansado viaje de vuelta a nuestra rutina.

Motivos de dejar un vaso con agua

Existen no sólo un motivo, sino tres por los cuales este acto de dejar un vaso de agua en el fregadero es necesario si dejamos solo nuestro hogar.