Los expertos coinciden: ducharse con agua fría antes de irse a la cama puede parecer una gran idea pero la ciencia avisa de que es el peor error

Con la llegada de las altas temperaturas, conciliar el sueño por la noche se ha convertido en una tarea complicada. Por ello, la solución por la que optan muchas personas es ducharse con agua fría antes de meterse en la cama, aunque no tiene los beneficios que realmente se piensa, ya que puede provocar problemas de insomnio al activar nuestro cuerpo de manera elevada.

¿Por qué afecta al sueño?

Para que nuestro cerebro comprenda que ha llegado la hora de dormir, necesita una señal fisiológica que es el descenso de la temperatura central del organismo. En el momento en que una persona se da una ducha de agua helada, consigue una sensación de alivio, pero provoca que los vasos sanguíneos se contraigan y hace que nuestra sangre no baje de los 36-37 ºC. Es decir, los vasos sanguíneos se cierran para proteger el calor interno del cuerpo al enviar menos sangre a nuestra piel.

Aunque se consiga una piel fresca, unos minutos después de la ducha, el cuerpo experimenta un efecto rebote, reteniendo el calor central y manteniéndose en un estado de alerta porque para el organismo hay una amenaza ante la que tiene que responder.

El agua tibia

El agua tibia produce todo lo contrario, exponen un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin. Además, el agua caliente estimula el sistema termorregulador, haciendo que la sangre viaje desde el núcleo interno del cuerpo hacia las extremidades. Esto genera que desaparezca el calor corporal al salir del baño y provoca la bajada de la temperatura central y ocasionando sueño.

Las recomendaciones

El momento de ducharse y meterse en la cama no funciona del todo, ya que el cuerpo necesita tiempo para poder enfriarse. Por eso, el estudio dicta que lo mejor es ducharse entre 1 y 2 horas antes de irse a la cama. Además, está demostrado que se reduce el tiempo en el que se consigue dormir.