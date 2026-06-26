El electrodoméstico que tienes que desconectar sí o sí en verano para evitar un incendio

Con la llegada de las altas temperaturas, es vital que tengamos en cuenta los riesgos que puede generar tener algunos electrodomésticos enchufados durante todo el día. Realmente no somos conscientes de la cantidad de aparatos que tenemos en casa que emiten calor, y que son los primeros a los que debemos echar un ojo cuando cocinamos.

El calor que desprenden nos obliga a encender ventiladores, aires acondicionados y otros aparatos que enfríen la casa. Sin embargo, hay algo que muchas personas olvidan y es que, si no se gestiona correctamente, este electrodoméstico puede acabar generando un incendio en tu casa.

¿Qué elemento puede incendiar la casa?

Con el aumento de las altas temperaturas y el mayor uso de la red eléctrica, es fundamental prestar atención a aquellos aparatos que dejamos enchufados. Recordemos que, aunque no estén en uso, ciertos dispositivos tienden a recalentarse y convertirse en un grave peligro. Por eso, ahora en verano, es vital revisar este elemento por nuestra seguridad: la tostadora.

Inclusive cuando no está en funcionamiento, una tostadora conectada sigue recibiendo corriente. Si el aparato es viejo, está sucio por dentro o tiene algún fallo en el sistema eléctrico, puede recalentarse o generar una chispa. Esto puede provocar que, debido a que la temperatura ambiente ya es elevada, este sobrecalentamiento pueda desencadenar un incendio con mayor facilidad.

¿Cómo evitar incendios en la tostadora?

Mantener la tostadora libre del riesgo de incendios es muy sencillo si se siguen estos simples pasos. Para evitar que prenda fuego a la casa, es vital siempre desenchufarla después de usarla, además de seguir estos consejos:

Limpia la tostadora regularmente , eliminando restos de pan que puedan acumularse en el fondo y actuar como combustible para el fuego.

, eliminando restos de pan que puedan acumularse en el fondo y actuar como combustible para el fuego. No la uses cerca de materiales inflamables , como cortinas o trapos de cocina.

, como cortinas o trapos de cocina. Revisa el cableado : si ves que el cable está dañado, no lo ignores; sustituye el electrodoméstico o repáralo con ayuda profesional.

: si ves que el cable está dañado, no lo ignores; sustituye el electrodoméstico o repáralo con ayuda profesional. No la uses durante las horas de más calor si no es necesario, especialmente si tu cocina no está bien ventilada.

Otros aparatos que pueden prender

A pesar de que la tostadora es el elemento que mayor riesgo presenta, no es el único electrodoméstico que debemos desenchufar ahora en verano. Existen otros que también pueden suponer un riesgo si permanecen conectados constantemente: