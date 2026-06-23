El día se presenta con cielo despejado por la mañana y algunas nubes que podrían dejar chubascos dispersos con tormenta en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas alcanzarán niveles significativos, superando los 40 grados en varias zonas. En toda la provincia, el viento será flojo, cambiando a este en la depresión del Ebro al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fresco

El tiempo en Zaragoza se presenta espléndido con un cielo despejado que se despierta a la luz del día, mientras el sol asoma tímidamente a las 06:30. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 42 grados a lo largo de la jornada, ofreciendo calidez, con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 42 grados. Por la mañana, el viento soplará de manera suave desde el sureste a unos 15 km/h, pero luego, ya en la tarde, podrán notarse ráfagas de hasta 40 km/h que aportarán un frescor inesperado.

Con un ambiente que mañana irá despojándose del frío nocturno, el día se presentará agradable sin riesgo de lluvia, permitiendo disfrutar del sol y del aire cálido. Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su máximo apogeo, mientras que la humedad se mantendrá en un rango cómodo, evitando esa sensación pesada. El ocaso, marcado por la puesta del sol a las 21:41, será un buen momento para disfrutar del día con tranquilidad, ya que las horas de luz invitan a aprovechar cada instante.

Calatayud: cielos grises y rachas de viento

En Calatayud, el amanecer se presenta sombrío, con un cielo grisáceo que anticipa un día de inclemencias. El viento, ya presente, sopla de manera constante, mientras las primeras gotas de lluvia podrían hacer su aparición. A medida que el sol avanza, la sensación térmica oscilará, alcanzando máximas de 40°C, aunque los nubarrones y el viento fuerte podrían alterar por momentos el calor habitual.

La mañana ofrecerá un panorama más tranquilo con temperaturas que rondarán los 21°C, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con rachas de viento que podrían superar los 45 km/h y un 40% de probabilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas y abrigo, ya que la humedad también puede resultar agobiante. Un día para estar preparado y no dejar nada al azar.

Tarazona: suave mañana nublada y tarde agradable

El día se presenta con un tiempo estable, donde la mañana será suave y algo nublada, mientras que la tarde traerá temperaturas agradables sin cambios significativos. El viento será leve, con algunas ráfagas, pero sin posibilidad de lluvias que interrumpan la jornada.

Es un momento ideal para disfrutar de paseos al aire libre, aprovechar la tranquilidad del entorno y realizar actividades diarias sin preocupaciones meteorológicas. Un día propicio para disfrutar de la ciudad y su ambiente acogedor.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET