Cambio brusco en el tiempo en Madrid: los termómetros bajan diez grados

Madrid vivirá un cambio meteorológico tras varios dias marcados por temperaturas extremas que han rozado y superado los 40 grados. Por eso, se han mantenido activados los avisos por altas temperaturas en gran parte de la región y los pronósticos señalan una caída térmica de hasta diez grados en numerosos municipios madrileños. Esto se notará con la llegada de una masa de aire fresca que pondrá punto y final al ambiente que ha dominado la capital desde hace una semana. Esta bajada se empezará a notar durante la tarde y se hará significativa por la noche.

¿Cuándo se notará la bajada?

El cambio será progresivo pero notable, según las previsiones meteorológicas. Después de jornadas con máximas de entre 39 y 41 grados en buena parte de la región, las altas temperaturas descenderán entre el jueves y el viernes. Los expertos aseguran que este alivio térmico llegará acompañado de un incremento de la nubosidad y de la entrada de vientos más frescos, lo que ayudará a suavizar el ambiente caluroso en Madrid.

Las zonas donde más bajarán

Las áreas del sur, el este y el corredor del Henares serán algunas de las zonas que más notarán una diferencia térmica respecto a las temperaturas de principio de semana. Estos municipios han llegado a alcanzar los 40 y 41 grados y podrían situarse cerca de los 30 grados en las próximas jornadas. Además, en la capital, en los lugares donde se han registrado máximas cercanas a los 40 grados y noches tropicales con temperaturas por encima de los 24 grados, también se espera una tregua considerable que permitirá recuperar el bienestar térmico por las noches.

El fin de una semana calurosa

La bajada llega después de varios días de calor extremo que han obligado a activar alertas por riesgo para la salud y consejos concretos para la población más vulnerable. Las altas temperaturas han marcado el inicio del verano 2026 en la capital del país, con registros muy por encima de lo habitual. Un calor que continuará presente durante los próximos días y los meteorólogos no descartan que se mantengan los valores extremos que han protagonizado esta ola de calor en la Comunidad de Madrid.