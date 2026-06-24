La AEMET activa la alerta extrema: riesgo rojo por temperaturas de hasta 44ºC en estas comunidades

Riesgo rojo por temperaturas de hasta 44ºC en estas comunidades, la AEMET vuelve a activar un día más la alerta extrema. La realidad es que tenemos por delante un tiempo que pone los pelos de punta, en esta recta final del mes de junio en la que quizás nadie hubiera imaginado una serie de cambios como los que tenemos por delante. En unos días en los que realmente todo puede ser posible, en unas jornadas de alerta extrema en las que todo puede ser posible.

Es momento de empezar a prepararnos para este cambio que de momento sólo se materializará en algunas comunidades, las temperaturas seguirán estando especialmente altas con una situación que puede complicarse por momentos y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Estos expertos, no dudan en darnos algunas novedades destacadas que hasta el momento desconocíamos que podríamos empezar a ver llegar. En unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, estas temperaturas de hasta 44ºC pueden acabar siendo la antesala de algo más, con ciertas novedades que serán esenciales que tengamos en mente.

La AEMET activa la alerta extrema

Los expertos de la AEMET ponen en marcha una nueva alerta que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Son tiempos de cambios que hasta el momento desconocíamos que podríamos empezar a ver llegar, en unos días en los que todo puede ser posible.

Esta alerta podría convertirse en la antesala de algo más en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en consideración en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de poner en práctica determinados cambios que, sin duda alguna, podrían acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estos días que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, nos afectarán en una recta final de una semana en la que tendremos que estar preparados para lo peor. El tiempo se convierte en protagonista en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Riesgo rojo por temperaturas que llegan hasta los 44ºC en estas comunidades

En estas comunidades llega un riesgo rojo que deberemos empezar a ver llegar, con cifras que pueden ser de hasta 44ºC. Lo que nos espera en estos días que tenemos por delante es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar en breve.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Temperaturas muy altas, pudiendo alcanzarse los 36 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, los 39-41 grados en el interior del Cantábrico oriental, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Tormentas y chubascos en montañas de la mitad norte; sin descartarlas en la meseta norte con rachas muy fuertes y que en el noroeste además dejen precipitaciones fuertes con granizo».

Las alertas rojas por calor se sumarán a las de fuertes precipitaciones, la llegada de este cambio puede ser esencial que tengamos en mente: «Este día se espera un cambio con la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste que inicie el fin de la ola de calor. Aun así, se espera que predominen los cielos despejados y nubes altas y la presencia de nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y de Tarragona. Se espera el desarrollo de nubes de evolución en la Península, especialmente en las montañas de la mitad norte, con la formación de tormentas y chubascos; sin descartarlas en la meseta norte con rachas muy fuertes y que en el noroeste, además, dejen precipitaciones fuertes con granizo. En Canarias se esperan nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas. Son probables las brumas con bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia. Calima débil que afectará al sur y al oeste peninsular. Se espera que continúen las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el tercio oriental y la mitad occidental, que en Galicia pueden ser notables. Mínimas en descenso en el extremo occidental y sur peninsular, y algunos ascensos ligeros en la meseta y extremo norte. Es probable que se superen los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares; los 38-40 en amplias zonas del interior peninsular, y los 39-41 en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20), o incluso tórridas (por encima de los 25), en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos. Sin cambios en Canarias».