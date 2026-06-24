Se avecina diluvio histórico: pronostican 72 horas de tormentas, granizo y vientos extremos

Llegan 72 horas de tormentas, granizo y vientos extremos, se avecina un diluvio histórico para el que quizás no estamos del todo preparados. Esta semana que en algunas partes del país ha tenido un festivo, nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada. En especial con unas temperaturas que han estado muy por encima de lo que sería habitual en estas fechas. Lo que está por llegar es un importante cambio de tendencia que deberemos tener en consideración, este diluvio histórico que llega puede cambiarlo todo.

Estos días en los que quizás las temperaturas acaban siendo las grandes protagonistas, tienen por delante una serie de situaciones que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. En especial en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado estos cambios que llegan a toda velocidad. Lo que puede pasar es una situación del todo inesperada que nos afectará de lleno y que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de tener en mente un diluvio histórico que, sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar de forma inesperada. Las lluvias serán protagonistas en breve.

Pronostican 72 horas de tormentas, granizo y vientos extremos

La peor de las pesadillas ya es una realidad, en especial en estos días de verano en los que quizás estaríamos muy pendientes de un cambio de tendencia que nos aleja de lo que sería habitual en estos días. El tiempo va cobrando protagonismo y lo hace de una manera para la que deberemos estar preparados.

Es momento de pensar en estos cambios que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado y puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que podría convertirse en un problema para muchos que ya han empezado sus vacaciones.

Si las altas temperaturas, hacen que tengamos que esperar en casa a que el sol pierda un poco de fuerza. Mucho cuidado con lo que puede llegar en breve. Un nuevo cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos situará en un punto para el que quizás no estamos del todo preparados.

El tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado, en estos días en los que realmente puede convertirse en algo muy especial una lluvia que viene con fuerza y no la hace sola.

Un diluvio histórico se avecina

Se avecina un diluvio histórico que pone los pelos de punta, lo que está por llegar es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna es el peor de los pronósticos en estas próximas jornadas. Está por llegar un importante cambio para el que no estamos preparados.

Los expertos de la AEMET nos dan la peor previsión del tiempo posible: «Este día se espera un cambio con la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste que inicie el fin de la ola de calor. Aun así, se espera que predominen los cielos despejados y nubes altas y la presencia de nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y de Tarragona. Se espera el desarrollo de nubes de evolución en la Península, especialmente en las montañas de la mitad norte, con la formación de tormentas y chubascos; sin descartarlas en la meseta norte con rachas muy fuertes y que en el noroeste, además, dejen precipitaciones fuertes con granizo. En Canarias se esperan nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas. Son probables las brumas con bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia. Calima débil que afectará al sur y al oeste peninsular. Se espera que continúen las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el tercio oriental y la mitad occidental, que en Galicia pueden ser notables. Mínimas en descenso en el extremo occidental y sur peninsular, y algunos ascensos ligeros en la meseta y extremo norte. Es probable que se superen los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares; los 38-40 en amplias zonas del interior peninsular, y los 39-41 en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20), o incluso tórridas (por encima de los 25), en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos. Sin cambios en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, pudiendo alcanzarse los 36 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, los 39-41 grados en el interior del Cantábrico oriental, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Tormentas y chubascos en montañas de la mitad norte; sin descartarlas en la meseta norte con rachas muy fuertes y que en el noroeste además dejen precipitaciones fuertes con granizo. Viento flojo de dirección variable en el interior, con predominio del sudeste, rolando a oeste en la vertiente atlántica. Moderado del este en el Cantábrico, rolando a oeste, y del noreste rolando a sur en Galicia. Viento flojo del este en el Mediterráneo y Baleares, con levante moderado en Alborán, que rolará a poniente. En Canarias, viento moderado de componente norte».