AEMET prevé chubascos y tormentas en Castilla y León, con temperaturas altas y vientos variables

El 24 de junio de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un día de cielo poco nuboso, salvo en el cuadrante noroeste, donde se prevén chubascos dispersos acompañados de tormentas, algunas fuertes y con posibilidad de granizo. Las temperaturas mínimas mantendrán un nivel excepcionalmente alto, mientras que las máximas descenderán ligeramente en el oeste. Además, se registrarán vientos variables, con rachas potencialmente intensas en zonas específicas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 24 de junio

Nubes amenazantes y viento creciente al atardecer en León

El día en León se presenta con un cielo que se despereza lentamente, dejando entrever un ambiente cargado y húmedo. Esta jornada, que comienza con temperaturas suaves de 22°C, promete un giro significativo en el tiempo conforme avanza la tarde. No se espera nada de lluvia por la mañana, pero a medida que el sol se oculta, las nubes se tornan ominosas, trayendo consigo un alto riesgo de precipitaciones.

A primera hora, el viento soplará suavemente de una dirección determinada, pero por la tarde, se intensificará con ráfagas que podrían superarse, aportando una sensación térmica que puede llegar a rozar los 36°C. Con la puesta del sol alrededor de las 22:03, será el momento perfecto para resguardarse y contemplar cómo el cielo se cubre de oscuridad, mientras las gotas de lluvia comienzan a caer.

Zamora: nubes amenazantes con posibles lluvias

La mañana en Zamora se presenta con un aire inquieto, marcado por nubes densas que amenazan con soltar pronto sus cargas de agua. A medida que avanza el día, la temperatura oscilara entre los 23 y 38 grados, mientras el viento, soplando del este a una media de 10 km/h, puede intensificarse con ráfagas de hasta 55 km/h, añadiendo una sensación de agitación en el ambiente.

A diferencia de la calma matutina, la tarde se pintará de un gris ominoso, con un 70% de probabilidad de lluvia que podría hacer acto de presencia en cualquier momento. Las temperaturas, aunque altas, darán paso a una sensación térmica que podría llegar a los 39 grados, mientras la humedad relativa se establece en un inquietante 55%. Es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un día de contrastes.

En la ciudad de Salamanca, aumento de calor y posibles lluvias

El día comienza en Salamanca con un amanecer tranquilo, donde el cielo se presenta parcialmente nublado. La temperatura mínima ronda los 19°C y, con el sol saliendo a las 06:51, se espera una jornada con un total de más de 15 horas de luz. A medida que avanza la mañana, el clima será agradable, alcanzando temperaturas de hasta 21°C, con una baja probabilidad de lluvia antes del mediodía.

Sin embargo, conforme se acerque la tarde, el tiempo cambiará ligeramente, con un incremento en la probabilidad de lluvia hasta un 25%. Las temperaturas máximas podrían subir hasta los 37°C, lo que ocasionará una sensación térmica de hasta 38°C, acentuada por la humedad relativa que alcanzará el 50%. Además, el viento de dirección Este soplará suavemente, con ráfagas que podrían llegar a 10 km/h. A lo largo de la tarde y parte de la noche, el cielo se mantendrá también parcialmente nublado, culminando un día variable pero mayormente caluroso.

Valladolid: cielo despejado con leves nubes

La jornada se presenta con un tiempo templado, alternando momentos de sol y nubes dispersas. A lo largo de la tarde, es posible que alguna lluvia ligera se asome, aunque el viento será suave, creando un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 21 ºC y un máximo que alcanzará los 40 ºC, ofreciendo un contraste cómodo durante el día.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que nos ofrece la temporada. Un plan perfecto para tomar un café en la terraza o simplemente relajarse en un parque cercano.

Cielo despejado y tarde inestable en Burgos

Esta mañana, Burgos amanecerá con un cielo despejado y una temperatura suave que rondará los 23 grados. La brisa será ligera, haciendo que la sensación térmica sea aún más agradable durante las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el tiempo se tornará más cambiante, con una probabilidad del 55% de que la lluvia haga su aparición. Se recomienda llevar un paraguas si se tiene planes al aire libre.

La temperatura máxima alcanzará los 38 grados por la tarde, pero la sensación térmica podría ser un poco más alta. Para la noche, se espera que el ambiente sea fresco, con temperaturas bajando a 25 grados. Un consejo práctico: vístanse en capas y no olviden un abrigo ligero, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente.

Palencia: cielo despejado y chubascos al caer la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 19 grados. A medida que avanza el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 38 grados, mientras el viento del sureste sopla suavemente a 5 km/h, aportando algo de alivio. Sin embargo, se prevén chubascos intermitentes en la tarde-noche, con un 45% de probabilidad de lluvia, por lo que es recomendable llevar un paraguas al salir.

La tarde comenzará cálida, pero con el paso de las horas, la sensación térmica podría llegar a ser agobiante. Con una humedad relativa que alcanzará el 35%, la combinación de calor y posibles precipitaciones exigirá precaución. Disfrute del sol matutino, pero no baje la guardia ante la llegada de los nubarrones por la tarde.

Cielo despejado y ambiente cálido en Ávila

La jornada en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondarán entre los 22 y 34 grados, con una suave brisa del sureste que hará que se sienta agradable durante la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, sin previsión de lluvia. Por la tarde, se espera un ligero aumento en la sensación térmica, alcanzando hasta 35 grados. Se sugiere llevar ropa ligera y cómoda para disfrutar de un bonito día soleado.

Segovia: calor y sol con brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que da paso a una luminosa mañana de temperaturas frescas, alrededor de 25 °C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 36 °C durante la tarde, mientras el viento sopla del sureste a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Con la llegada de la noche, se prevé un ligero descenso de la temperatura, pero el cielo continuará mayormente despejado. Dada la baja probabilidad de lluvias, es un gran momento para disfrutar al aire libre, aunque no se debe olvidar hidratarse y protegerse del sol, ya que la humedad relativa podrá alcanzar valores del 30%.

Ambiente variable con posibles lluvias en Soria

Esta jornada en Soria comienza con un despertar fresco, donde las temperaturas rondan los 20 grados y el cielo se viste de un ligero manto azul al amanecer. A medida que avance la mañana, la temperatura irá subiendo, pero las nubes no tardarán en aparecer y, con ellas, la probabilidad de aguaceros por la tarde-noche se intensificará. La sensación térmica alcanzará su pico en 37 grados, aunque la humedad se dejará sentir, especialmente en las últimas horas del día.

Con un viento del sureste soplando a 10 km/h, el ambiente será variable y aunque disfrutemos de unas agradables horas de luz desde el amanecer a las 6:45 hasta la puesta del sol a las 21:48, será prudente llevar un paraguas si se planea salir por la tarde. Así, esta jornada nos recordará que el tiempo puede sorprendernos con cambios inesperados, haciendo de Soria un lugar dinámico y lleno de matices.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET