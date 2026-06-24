Hoy en toda la provincia de Bilbao disfrutaremos de un cielo mayormente poco nuboso o despejado, aunque a medida que avance la tarde podrían desarrollarse algunas nubes que traigan tormentas dispersas y chubascos aislados. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas subirán en el litoral, manteniéndose estables en el interior. Un viento suave del sureste cambiará a variable en el interior y se intensificará en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: sol brillante y ambiente caluroso hoy

El sol se levantará en Bilbao como un tímido invitado a las 06:32, iluminando un cielo que se mantendrá mayormente despejado durante la jornada. Con una temperatura mínima de 23 grados, la mañana ofrece un alivio fresco antes de que el mercurio suba hasta los 42 por la tarde. La brisa suave del viento, que soplará desde el sureste a unos 5 km/h, añadirá un toque agradable y hará que el día se sienta aún más placentero.

Ya por la tarde, el ambiente se volverá más cálido y algo más pesado, con una sensación térmica máxima que podría alcanzar esos mismos 42 grados. Sin embargo, no hay rastro de lluvia en el pronóstico, así que se puede disfrutar de la luz del sol hasta la puesta a las 21:55 sin preocupación por chubascos. A pesar de la alta humedad que podría romperse en alguna ráfaga de viento, el día promete ser una hermosa jornada de verano en la ciudad.

Nubes amenazantes y viento fuerte en Baracaldo

Baracaldo despierta con un aire de incertidumbre, las nubes grises se agolpan en el cielo mientras el viento empieza a soplar con fuerza, trayendo consigo una sensación de inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el paisaje se vuelve más sombrío, con temperaturas que rondan los 24°C y una humedad que se siente en el ambiente.

El contraste se hace palpable a medida que cae la tarde. Aunque la mañana fue relativamente tranquila, se prevé un intenso descenso térmico y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, acompañadas de un aumento en la sensación térmica que puede alcanzar hasta los 41°C. Con un 75% de humedad, este será un día para no olvidar la bufanda y estar preparados para cualquier sorpresa que traigan las nubes. Mejor llevar paraguas por si acaso.

Guecho: calor y sol para disfrutar al aire libre

Este día en Guecho amanece con un cielo despejado y una temperatura mínima de 24°C que invita a disfrutar del aire libre. La falta de lluvias y una brisa suave, con una velocidad de 10 km/h, mantendrán un ambiente agradable durante la mañana. A medida que el sol asciende, la sensación térmica alcanzará los 38°C, lo que hará que la jornada se sienta calurosa, con temperaturas que irán subiendo a lo largo del día.

Por la tarde, el cielo permanecerá igualmente despejado, ofreciendo un magnífico espectáculo durante las casi 15 horas de luz que nos proporciona este día, con el sol poniéndose a las 21:56. La humedad será moderada, alcanzando un máximo del 75%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. No se prevén lluvias ni vientos fuertes, lo que será un alivio para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Santurce: día soleado con algunas nubes

La mañana y la tarde se presentan con tiempo estable, con algunas nubes que no impedirán disfrutar del día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 39 grados y aunque habrá una brisa suave de hasta 10 km/h, no se prevén lluvias que alteren las actividades al aire libre.

Es un buen momento para salir a pasear, disfrutar de la brisa o simplemente relajarse en los espacios abiertos. Aprovechar este ambiente tranquilo será perfecto para las actividades cotidianas, invitando a disfrutar de un día sin contratiempos.

Cielos despejados y calor intenso en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura suave, ideal para disfrutar de un paseo. Con mínimas de 23 grados, la sensación térmica es agradable, invitando a salir sin preocuparse por la lluvia. A medida que avance el día, la temperatura irá en ascenso, alcanzando los 43 grados por la tarde, creando un ambiente cálido. Es recomendable llevar una botella de agua y usar ropa ligera para mantenerse cómodo. El tiempo promete ser agradable y soleado, perfecto para disfrutar al aire libre.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET