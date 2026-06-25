Denuncian temperaturas de hasta 34ºC en el centro de salud de Pere Garau en Palma

Denuncian temperaturas de hasta 34 ºC en el ambulatorio del barrio de Pere Garau en Palma, una situación que la plataforma ciudadana Flipau amb Pere Garau califica de «auténtica locura» y «falta de respeto tanto para los usuarios como para el personal sanitario», que advierte que “probablemente se tendrá que desechar medicación” por las altas temperaturas, suponiendo un coste extra de dinero público.

Desde esta entidad recuerdan que la temperatura adecuada en el interior de un centro de salud u hospital debe oscilar entre los 21 ºC y 25 ºC en verano, si bien la normativa general de prevención de riesgos establece rangos de 17 °C a 27 °C para espacios cerrados y de 14 °C a 25 °C para trabajos ligeros.

Ante estas temperaturas, el colectivo apunta que la Gerencia de Atención Primaria ha repartido ventiladores portátiles en el centro de salud, una respuesta polémica, ya que puede aumentar el riesgo de transmisión de virus y bacterias y movilizar polvo y alérgenos.

La falta de un sistema de climatización eficiente o las constantes averías del mismo están provocando que pacientes —muchos de ellos ancianos, niños o personas con patologías respiratorias— tengan que soportar altas temperaturas ambientales en una de las barriadas con mayor densidad de población (30.000 vecinos) y con un alto índice de vulnerabilidad social y personas mayores.

Por ello, consideran que descuidar las infraestructuras básicas de su centro de salud es «una muestra más del abandono que sufre el barrio».

La plataforma ciudadana exige a la Conselleria de Salut y a los responsables de la gestión del centro una actuación urgente y definitiva para reparar o renovar los sistemas de aire acondicionado.