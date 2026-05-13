Temor en Pere Garau: jóvenes metiéndose rayas de cocaína en plena calle y amenazando a los vecinos

El terror ha estallado en el barrio de Pere Garau de Palma. Los residentes han denunciado la presencia de grupos de toxicómanos altamente conflictivos que consumen cocaína en la vía pública, a la vista de todos los transeúntes, y que responden con graves amenazas a cualquier ciudadano que se atreva a recriminarles su comportamiento.

Tal y como se observa en las imágenes a las que ha tenido acceso OKBALEARES, los implicados preparan y consumen sustancias estupefacientes sobre un banco con total impunidad, incluso ante la mirada de menores de edad. Según apuntan los vecinos, esta no es una situación aislada, sino una escena que se repite con alarmante frecuencia en puntos específicos de la barriada.

Más allá de la gravedad del consumo de drogas en el espacio público, lo que realmente angustia a los habitantes de Pere Garau es la hostilidad reinante. El miedo se ha instalado en las calles debido a la agresividad de estos grupos. Y es que según afirman los afectados, cualquier intento de reproche termina en un enfrentamiento verbal o en amenazas directas.

«Esto es lo que sucede casi todas las noches aquí; estamos hartos de esta situación. Ya no podemos caminar tranquilos por el barrio porque, si pasas cerca de estos chavales, te increpan y te amenazan», asegura indignado a este periódico un residente de la zona, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.

De hecho, este mismo afectado relata un episodio reciente especialmente violento: «Fui a buscar a una persona a su casa y casi no pude salir del portal porque estaban ellos allí. Me dijeron claramente que me iban a matar. Un día pasará una desgracia, van muy drogados y no tienen control». Ante esta degradación de la convivencia, el barrio exige una intervención urgente para recuperar la seguridad y el orden en sus calles.