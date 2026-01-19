Adiós al terror de Pere Garau: derriban el edificio okupa más temido para construir pisos de lujo

Una promotora privada ha derribado un antiguo y abandonado edificio del barrio de Pere Garau donde se alojaban okupas. Se trataba de un inmueble ruinoso de dos plantas que llevaba muchos años sufriendo una degradación imparable, con una fachada que se fue convirtiendo irremediablemente en un mural de grafitis de todo tipo.

Situado en el cruce de las calles Lluís Martí y Pere d’Alcàntara Penya, a escasos metros de la calle Manacor, el edificio presentaba un evidente deterioro y pedía a gritos una profunda reforma o demolición urgente.

En su día albergó en la planta baja el bar Derby y varias viviendas en el primer piso hasta que quedó abandonado y las mafias se adueñaron de él. Ahora el solar se ha quedado vacío e irá destinado a la construcción de pisos de alto standing.

En 2021, la Policía Nacional desarticuló en el marco de la ‘Operación Alssariq’ a una banda de okupas que se instalaron en este edificio demolido de Pere Garau y lo convirtieron en su piso franco. En total se detuvo a ocho personas por más de 200 robos y se les acusó de traer inmigrantes a Palma para luego delinquir.

Desde el inmueble planificaban sus golpes y guardaban el género sustraído. Entre los detenidos se encontraba un hombre, de nacionalidad argelina, de unos 40 años, acusado de ser el cabecilla de la organización criminal.

El cabecilla de la trama traía a la isla de Mallorca a compatriotas en situación irregular para que formaran parte de un grupo especializado en robos en viviendas y a personas. Además, utilizaba a menores para cometer los robos, algunos de ellos fugados de centros tutelados del Consell. En total, se le acusó de un delito de grupo criminal, de favorecimiento a la inmigración ilegal, trata de seres humanos y delito contra el patrimonio.