Detenido un okupa en el barrio de Pere Garau de Palma por entrar al piso de un hombre hospitalizado

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un okupa como presunto autor de un delito de robo con fuerza y allanamiento de morada, al acceder a un domicilio de un hombre que se encontraba ausente al estar hospitalizado.

El pasado lunes, sobre las 09:15 horas, una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió a un domicilio ubicado en el barrio de Pere Garau de Palma donde habían forzado la vivienda de un familiar que se encontraba hospitalizado.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer que indicó que la vivienda pertenecía a un familiar el cual se encontraba ingresado en un centro hospitalario y por tal motivo acudía habitualmente al inmueble para comprobar que todo estuviera bien. Momentos antes se personó en la vivienda y pudo comprobar que la puerta estaba forzada y que tenía un candado de hierro.

Los agentes accedieron al interior del inmueble comprobando como la puerta estaba bloqueada con una rueda. Una vez dentro observaron que el mobiliario y objetos se encontraban revueltos. Los agentes localizaron en uno de los dormitorios a un joven que estaba tumbado en la cama.

El joven indicó a los agentes que había accedido forzando la puerta. La mujer, familiar del propietario, matizó que el joven no tenía permiso para acceder al inmueble y que no lo conocía de nada.

La mujer indicó que tenía que hacer una comprobación para ver si le faltaba algún efecto, pero de primera faltaba la escritura de la casa y otros efectos. En vista de los hechos los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y robo con fuerza.